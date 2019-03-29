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    Главная / Торги / Поставка полиграфической продукции

    Поставка полиграфической продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2019 04:0029.03.2019 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90284Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90284

    Наименование закупки

    Поставка полиграфической продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 09:36

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Юридический адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Почтовый адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Контактный телефон

    +7 3532 73-08-85

    Факс

    +7 3532 73-08-85

    Адрес электронной почты

    opipt@gdo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка полиграфической продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.03.2019 04:00 GMT +329.03.2019 04:0029.03.2019 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90284Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка полиграфической продукции

    Начальная цена

    507 452,13

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, 460027, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Донгузская, 34Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, либо иным предусмотренным действующим законодательством РФ способом, до последнего числа второго месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12, после получения Покупателем от Поставщика счета-фактуры.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Адрес местонахождения

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Буклет А4 бумага Colotech бумага Touche Cover 160 г/м2 301 г/м2 4+4, 4+0 48 тиснение фольгой, выборочный УФ-лак, скрепление на скобу, дизайн, обработка фото, верстка, корректура"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 2"

    "Вкладыш для поздравительного текста в открытки 90х190 4+4 бумага дизайнерская Majestic 120Г/М2"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 3"

    "Вывеска 600х400ММ багет алюминиевый Nielsen 02-101, пленка монтажная, пластик ПВХ, пленка ламинационная широкоформатная на бумаге 170Г/КВ.М синий глянцевый 4ММ СервисЭнергоГаз"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Карточка визитная 90х50ММ бумага Colotech 300г/м2 печать 4+4"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 5"

    "Грамота с логотипом А4 бумага Colotech 300г/м2 (4+0) цифровая печать"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 6"

    "Грамота с логотипом подразделений ООО "ГДО" дизайн, набор, багет пластиковый (в комплекте с фурнитурой), бумага Колотекс, картон переплетный 2 мм., стекло листовое 2 мм 280г/м2"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 7"

    "Открытка поздравительная бумага дизайнерская Скин индиго, Маджестик тиснение фольгой 300Г/М2 160Г/М2 175х175ММ 4+0 биг. вкладыш и конверт в комплекте с логотипом подразделений ООО "ГДО" лазерная резка, персонализация, дизайн, корректура"

    Кол-во: 250.000

    "Позиция 8"

    "Открытка поздравительная с логотипом дизайнерская Lake Paper Sugar 310 г/м2 145х272ММ тиснение фольгой, вырубка, биг,"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 9"

    "Папка-скоросшиватель с металлическим механизмом сшивания картон одностороннего мелования А4 350 г/м2 с логотипом подразделений ООО "ГДО" офсетная печать,набор, вертска, корректура"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 10"

    "Папка архивная с завязками А4 картон переплетный, бумвинил 50ММ двухцветный с логотипом подразделений ООО "ГДО" тиснение, дизайн, корректура"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 11"

    "Папка адресная твердый переплет картон с поролоном, переплетный материал Квинель Винч, бумага Sirio 120 г/м2 умага Имитлин А4 с лос логотипом подразделений ООО "ГДО" дизайн, корректура"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 12"

    "Стенд информационный с карманами 1200x1500ММ багет алюминиевый Nielsen 02-001 золото, пленка монтажная, пластик ПВХ 4 мм, пленка ламинационная 4ММ широкоформатная на бумаге 170 гр/м2 20 ШТ ПЭТ А4 фурнитура, скотч двусторонний"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 13"

    "Табличка 300х150ММ широкоформатная на бумаге 170гр/м2 самоклеющаяся дизайн,корректура, набор, пленка монтажная, пленка ламинационная"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 14"

    "Табличка 350х200ММ пластик ПВХ 4ММ печать широкоформатная на бумаге 170г/м2 пленка монтажная, пленка ламинационная"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 15"

    "Табличка указатель 100х100ММ бумага Pogo 170Г/КВ.М, пленка монтажная, пленка ламинационная, пластик ПВХ широкоформатная печать СервисЭнергоГаз"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 16"

    "Стенд информационный 1800х1300ММ пластик ПВХ 4ММ печать широкоформатная на бумаге 170г/м2 20 карманов А4 пленка монтажная, пленка ламинационная, фурнитура"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 17"

    "Флаг ООО "ГДО" шелковое полотно (белое), синтетическая нить белый 1350х900ММ ернила сублимационные (синие, черн.), бумага трафаретная сублимационная, отрисовка логотипа, прошивка кармана, петли с двух сторон"

    Кол-во: 10.000

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