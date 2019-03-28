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    Главная / Торги / Электрооборудование

    Электрооборудование

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 00:0028.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90283Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90283

    Наименование закупки

    Электрооборудование

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 09:44

    Документация процедуры

    Договор_поставки_ЭП_нов.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Контактный телефон

    +7 812 455-12-00

    Факс

    +7 812 455-10-32

    Адрес электронной почты

    ltg@spb.ltg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шафранский Андрей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Электрооборудование

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.03.2019 00:00 GMT +328.03.2019 00:0028.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90283Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Электрооборудование

    Начальная цена

    304 684,46

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, д.4 МТБ ЦентральнаяРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 дней с момента поставки. Транспортные расходы входят в стоимость продукции

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Коробка соединительная КСВ-1И"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Вставка диэлектрическая ВДГ-4-2 12ММ 240ММ"

    Кол-во: 21.000

    "Позиция 3"

    "Выключатель конечный ВКЭ-02 1.5А 300В IP54"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Коробка соединительная КСВ-1-4И IЕxdIIBT5Х IP65 25А 400В 425х380х273ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Коробка соединительная КСВ-4-2 1ExdIIBT3 IP65 -60...+50ГРАД ЦЕЛЬС 25А 400В 270х385х72ММ"

    Кол-во: 1.000

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