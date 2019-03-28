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    Главная / Торги / Поставка офисной мебели и изделий хозяйственного обихода

    Поставка офисной мебели и изделий хозяйственного обихода

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 12:0028.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90281Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90281

    Наименование закупки

    Поставка офисной мебели и изделий хозяйственного обихода

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 13:07

    Документация процедуры

    Перечень_документов_к_договору.docx

    Запрос_документов.doc

    1.3.Приложение_№_9_к_договору_поставки.pdf

    1.2.Приложение_№_8_к_договору_поставки.pdf

    0_Договор_поставки_Типовая_форма_20.02.2017.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Почтовый адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Контактный телефон

    +7 34949 4-85-20

    Факс

    7--

    Адрес электронной почты

    v.v.gorlova@gd-urengoy.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горлова Вера Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка офисной мебели и изделий хозяйственного обихода

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.03.2019 12:00 GMT +328.03.2019 12:0028.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90281Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка офисной мебели и изделий хозяйственного обихода

    Начальная цена

    502 488,66

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектации (далее – УМТСиК)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Приобретение осуществляется только у СМСП путем заключения договора поставки. Оплата в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции на склад Заказчика. Стоимость доставки включена в цену продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шкаф для одежды Лотос 5.10 ДСП ЛДСП серый 1800х1100х500ММ Боровичи"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Тумба под ТВ Рондо с открытой нишей и с двумя глухими дверями ЛДСП 38ММ, противоударная кромка ПВХ 1ММ 650х1600х450ММ 405897"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Стол офисный для персонала эргономичный Формула 160х140х74СМ ЛДCП, ПВХ вишня 2209"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Тумба купе Профит 740x1200x404ММ ЛДСП, ПВХ 430 дуб шамони светлый тумбы с замком 2692"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Стол офисный для руководителя СР-2.0 200х90х75СМ ДСП, меламин вишня"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Тумба приставная ТП-1.2 3 ящика с замком, амортизатор ДСП (матовое покрытие из меламина), кромка ABS 2ММ 1200х525х615ММ вишня"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Шкаф офисный для документов ШД-0.9 ДСП, меламин вишня 900х463х1967ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Шкаф для одежды 2-дверный ШО-0.9 ДСП меламин ABS 2ММ вишня 900х463х1967ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Тумба подкатная ТПД-0.42 вишня ДСП с матовым покрытием из меламина ABS 2ММ 421х552х573ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Греденция ГР-0.9 ДСП, меламин 900х463х815ММ вишня"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Шкаф офисный полузакрытый Фокус ЛДСП, ПВХ ясень альтера (111), темно-серый (040) 800x440x1180ММ К2576"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Тумба купе Кубика 740х1200х404ММ ЛДСП, ПВХ дуб шамони 2692"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Фонарь аккумуляторный профессиональный ФАП-10 2.5Ah 30ММ"

    Кол-во: 18.000

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