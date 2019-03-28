Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Обследование строительных конструкций здания взрослой поликлиники поселок Гнилицы, д.105

    Обследование строительных конструкций здания взрослой поликлиники поселок Гнилицы, д.105

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 09:0028.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90274Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90274

    Наименование закупки

    Обследование строительных конструкций здания взрослой поликлиники поселок Гнилицы, д.105

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 09:13

    Документация процедуры

    Характеристика_объекта_закупки.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 40 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ГКБ № 40"

    Юридический адрес

    603083, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Героя Юрия Смирнова, 71

    Почтовый адрес

    603083, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Героя Юрия Смирнова, 71

    Контактный телефон

    +7 831 256-29-30

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    gkb40@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вакурова Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Обследование строительных конструкций здания взрослой поликлиники поселок Гнилицы, д.105

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.03.2019 09:00 GMT +328.03.2019 09:0028.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90274Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Обследование строительных конструкций здания взрослой поликлиники поселок Гнилицы, д.105

    Начальная цена

    70 097,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Героя Юрия Смирнова, д.71Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок оказания услуг: в течении 15 рабочих дней с момента подписания контракта.Оплата в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания акта приема-передачи оказанной услуги.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "ГКБ № 40"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ГКБ № 40"

    Адрес местонахождения

    603083, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Героя Юрия Смирнова, 71

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуга по обследованию технического состояния Строительных конструкций здания операторной склада ГСМ составление дубликата паспорта строительный объем от 25 до 50М³"

    Кол-во: 1.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Ценовой запрос № 263584
    Провести проверку Расчета НДВ на соответствие нормам действующего законодательства РФ с выдачей санитарно-эпидемиологической экспертизы
    Провести проверку Расчета НДВ на соответствие нормам действующего законодательства РФ с...
    263584
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 05:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГБУЗ НО "ДПТД"
    Ценовой запрос № 79662
    Услуги в области использования источников ионизирующего излучения
    Услуги в области использования источников ионизирующего излучения
    79662
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    24 367
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБУЗ НО "ДПТД"
    Ценовой запрос № 79677
    Услуги в области использования источников ионизирующего излучения
    Услуги в области использования источников ионизирующего излучения
    79677
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    37 527
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    УСЗН АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г.Н.НОВГОРОДА
    Ценовой запрос № 80154
    Утилизация огнетушителей
    Утилизация огнетушителей
    80154
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    4 158
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить