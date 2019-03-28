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Наименование закупки
Обследование строительных конструкций здания взрослой поликлиники поселок Гнилицы, д.105
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 09:13
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603083, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Героя Юрия Смирнова, 71
Почтовый адрес
603083, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Героя Юрия Смирнова, 71
Контактный телефон
+7 831 256-29-30
Факс
--
Адрес электронной почты
gkb40@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вакурова Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Обследование строительных конструкций здания взрослой поликлиники поселок Гнилицы, д.105
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.03.2019 09:00 GMT +328.03.2019 09:0028.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90274Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Обследование строительных конструкций здания взрослой поликлиники поселок Гнилицы, д.105
Начальная цена
70 097,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Героя Юрия Смирнова, д.71Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Срок оказания услуг: в течении 15 рабочих дней с момента подписания контракта.Оплата в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания акта приема-передачи оказанной услуги.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "ГКБ № 40"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ГКБ № 40"
Адрес местонахождения
603083, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Героя Юрия Смирнова, 71
Кол-во: 1.000
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