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    Главная / Торги / поставка стержня телескопического

    поставка стержня телескопического

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2019 18:0029.03.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90260Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90260

    Наименование закупки

    поставка стержня телескопического

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 08:51

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 37 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 37"

    Юридический адрес

    603004, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Челюскинцев, 3

    Почтовый адрес

    603004, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Челюскинцев, 3

    Контактный телефон

    +7 831 295-71-39

    Факс

    Адрес электронной почты

    bolnitsa37eco@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка стержня телескопического

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.03.2019 18:00 GMT +329.03.2019 18:0029.03.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90260Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стержня телескопического

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д.3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты производятся путём безналичного перечисления денежных средств на счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после поставки товара на склад Заказчика, приемки его по качеству и количеству и подписания соответствующих документов

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 37"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 37"

    Адрес местонахождения

    603004, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Челюскинцев, 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Изделие из полиуретана Стержень ПУ Адипрен Л167 127х150ММ"

    Кол-во: 1.000

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