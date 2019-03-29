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    Главная / Торги / Поставка муфт изолирующих монолитных

    Поставка муфт изолирующих монолитных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2019 06:0029.03.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90253Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90253

    Наименование закупки

    Поставка муфт изолирующих монолитных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 08:48

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Юридический адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    Почтовый адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Контактный телефон

    +7 34241 7-68-25

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    vahrushev@ptg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вахрушев Сергей Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка муфт изолирующих монолитных

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.03.2019 06:00 GMT +329.03.2019 06:0029.03.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90253Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка муфт изолирующих монолитных

    Начальная цена

    285 300,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, Пермский край, г. Чайковский, База по хранению и реализации МТР УМТС и К - филиал ООО "Газпром трансгаз Чайковский", промышленная площадка "Сутузово".Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Отсрочка платежа 60 дней.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Адрес местонахождения

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Муфта изолирующая монолитная ИММ-89-5.4-У Базалит-М в комплекте с искроразрядником HGS 100Ex и КИП-ТСТ-8-1.8/0.7-Жлт-Сх17-БСЗ(Р)1/25-ЭС2 с двумя электродами сравнения ТУ 2312-007-95956497-2011"

    Кол-во: 2.000

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