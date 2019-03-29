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Наименование закупки
Поставка печатной продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 09:17
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
Почтовый адрес
629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
Контактный телефон
+7 34949 7-04-00
Факс
+7 34949 7-04-99
Адрес электронной почты
nghk@nghk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка печатной продукции
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
29.03.2019 07:00 GMT +329.03.2019 07:0029.03.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90252Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка печатной продукции
Начальная цена
83 865,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, ЯНАО, г. Новый Уренгой, строительная площадка ООО «НГХК» (718-й пикет Федеральной автодороги Сургут-Салехард)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
2.3. Стоимость поставляемого Товара включает в себя транспортные расходы, стоимость тары, упаковки, маркировки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по Договору, в том числе инфляционные ожидания и финансовые риски, налоги, пошлины, сборы и другие, обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 2.5. Оплата за поставленный товар осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, в течение 45 (сорок пять) календарных дней с момента подписания Сторонами Товарной-накладной (ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД). Срок поставки: в течение 30 рабочих дней с момента подписания договора обеими сторонами.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром НГХК"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
Кол-во: 100.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
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Кол-во: 5.000
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Кол-во: 15.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 2.000
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Кол-во: 6.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 6.000
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Кол-во: 2.000
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Кол-во: 1.000
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Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
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