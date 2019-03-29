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    Главная / Торги / Поставка печатной продукции

    Поставка печатной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2019 07:0029.03.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90252Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90252

    Наименование закупки

    Поставка печатной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 09:17

    Документация процедуры

    Дог._от_05.02.2019_Поставка_печатной_продукции_(1348586_v3).DOC

    Приложение_к_договору_№_1_от_05.02.2019_Поставка_печатной_продукции_(1348588_v2).XLSX

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ НОВОУРЕНГОЙСКИЙ ГАЗОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Почтовый адрес

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Контактный телефон

    +7 34949 7-04-00

    Факс

    +7 34949 7-04-99

    Адрес электронной почты

    nghk@nghk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка печатной продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.03.2019 07:00 GMT +329.03.2019 07:0029.03.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90252Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка печатной продукции

    Начальная цена

    83 865,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, ЯНАО, г. Новый Уренгой, строительная площадка ООО «НГХК» (718-й пикет Федеральной автодороги Сургут-Салехард)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    2.3. Стоимость поставляемого Товара включает в себя транспортные расходы, стоимость тары, упаковки, маркировки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по Договору, в том числе инфляционные ожидания и финансовые риски, налоги, пошлины, сборы и другие, обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 2.5. Оплата за поставленный товар осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, в течение 45 (сорок пять) календарных дней с момента подписания Сторонами Товарной-накладной (ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД). Срок поставки: в течение 30 рабочих дней с момента подписания договора обеими сторонами.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром НГХК"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Удостоверение "Удостоверение" 95х65ММ твердая обложка бордовый вкладыш-блок из 4-х бумажных страниц"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 2"

    "Удостоверение "Удостоверение" 95х65ММ твердая обложка бордовый вкладыш-блок из 4-х бумажных страниц"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 3"

    "Журнал учета выдачи наряд–допусков на выполнение работ повышенной опасности и ремонтных работ А4 твердый переплет, бумага ориентация книжная 100ЛИСТ обложка без тиснения, с титульным листом"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Журнал по учету противоаварийных, противопожарных тренировок А4 твердый переплет, бумага ориентация книжная 100ЛИСТ обложка без тиснения, с титульным листом"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Журнал регистрации исходящих конфиденциальных документов (конфиденциальная информация) А4 твердый переплет, бумага ориентация альбомная 100ЛИСТ обложка с тиснением, с титульным листом. 30 строк"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Журнал регистрации исходящих конфиденциальных документов (коммерческая тайна) А4 твердый переплет, бумага ориентация альбомная 100ЛИСТ двухсторонняя печать обложка с тиснением, с титульным листом. 30 строк"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Журнал регистрации входящих конфиденциальных документов (конфиденциальная информация) А4 твердый переплет, бумага ориентация альбомная 100ЛИСТ двухсторонняя печать обложка с тиснением, с титульным листом. 30 строк"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Журнал регистрации входящих конфиденциальных документов (коммерческая тайна) А4 твердый переплет, бумага ориентация альбомная 100ЛИСТ двухсторонняя печать обложка с тиснением, с титульным листом. 30 строк"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Журнал учета внешних электронных и других накопителей, используемых для хранения конфиденциальной информации А4 твердый переплет, бумага ориентация альбомная 30ЛИСТ двухсторонняя печать обложка с тиснением, с титульным листом. 30 строк"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Журнал учета проектов документов на бумажных носителях конфиденциальной информации А4 твердый переплет, бумага ориентация альбомная 30ЛИСТ двухсторонняя печать обложка с тиснением, с титульным листом. 30 строк"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 11"

    "Журнал учета процедур А4 твердый переплет, бумага ориентация альбомная 100ЛИСТ обложка без тиснения, с титульным листом"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 12"

    "Журнал регистрации амбулаторных больных А4 твердый переплет, бумага ориентация альбомная 100ЛИСТ обложка без тиснения, с титульным листом"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 13"

    "Журнал регистрации послерейсового медицинского осмотра водителей А4 твердый переплет, бумага ориентация книжная 100ЛИСТ обложка без тиснения, с титульным листом"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 14"

    "Журнал регистрации предрейсового медицинского осмотра водителей А4 твердый переплет, бумага ориентация книжная 100ЛИСТ обложка без тиснения, с титульным листом"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 15"

    "Журнал выдачи и ознакомления с инструкциями А4 твердый переплет, бумага ориентация книжная 100ЛИСТ двухсторонняя печать обложка с золотым тиснением, с титульным листом"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Журнал вахтенный машиниста подъемника А4 твердый переплет, бумага ориентация книжная 100ЛИСТ двухсторонняя печать обложка с золотым тиснением, с титульным листом"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "Журнал периодических осмотров подъемных сооружений А4 твердый переплет, бумага ориентация книжная 100ЛИСТ двухсторонняя печать обложка с золотым тиснением, с титульным листом"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 18"

    "Журнал проверки состояния охраны труда на объекте А4 твердый переплет, бумага ориентация книжная 100ЛИСТ двухсторонняя печать обложка с золотым тиснением, с титульным листом"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 19"

    "Журнал осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары А4 твердый переплет, бумага ориентация книжная 100ЛИСТ двухсторонняя печать обложка с золотым тиснением, с титульным листом"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 20"

    "Журнал выдачи ключа(ключа-марки) на управление краном цеха, службы А4 твердый переплет, бумага ориентация книжная 100ЛИСТ двухсторонняя печать обложка с золотым тиснением, с титульным листом"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 21"

    "Журнал регистрации нарядов-допусков участка/цеха А4 твердый переплет, бумага ориентация книжная 100ЛИСТ двухсторонняя печать обложка с золотым тиснением, с титульным листом"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 22"

    "Журнал вахтенный оператора/машиниста крана-манипулятора А4 твердый переплет, бумага ориентация книжная 100ЛИСТ двухсторонняя печать обложка с золотым тиснением, с титульным листом"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 23"

    "Журнал вахтенный крановщика А4 твердый переплет, бумага ориентация книжная 100ЛИСТ двухсторонняя печать обложка с золотым тиснением, с титульным листом"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 24"

    "Журнал рабочий результатов исследования сточной воды Определение химического потребления кислорода (хпк) А4 твердый переплет, бумага ориентация книжная 100ЛИСТ обложка без тиснения, с титульным листом"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 25"

    "Журнал рабочий результатов исследования сточной воды Определение массовой концентрации сухого остатка А4 твердый переплет, бумага ориентация книжная 100ЛИСТ обложка без тиснения, с титульным листом"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 26"

    "Журнал рабочий результатов исследования сточной воды Определение биохимического потребления кислорода (бпк) А4 твердый переплет, бумага ориентация книжная 100ЛИСТ обложка без тиснения, с титульным листом"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 27"

    "Журнал рабочий результатов исследования сточной воды Определение массовой концентрации взвешенных веществ А4 твердый переплет, бумага ориентация книжная 100ЛИСТ обложка без тиснения, с титульным листом"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 28"

    "Журнал рабочий результатов исследования сточной воды Определение массовой концентрации нефтепродуктов А4 твердый переплет, бумага ориентация книжная 100ЛИСТ обложка без тиснения, с титульным листом"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 29"

    "Журнал рабочий результатов исследования сточной воды Определение массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ А4 твердый переплет, бумага ориентация книжная 100ЛИСТ обложка без тиснения, с титульным листом"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 30"

    "Журнал рабочий результатов исследования сточной воды Определение массовой концентрации хлорид - ионов А4 твердый переплет, бумага ориентация книжная 100ЛИСТ обложка без тиснения, с титульным листом"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 31"

    "Журнал рабочий результатов исследования сточной воды Определение массовой концентрации железа А4 твердый переплет, бумага ориентация книжная 100ЛИСТ обложка без тиснения, с титульным листом"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 32"

    "Журнал рабочий результатов исследования сточной воды Определение массовой концентрации марганца А4 твердый переплет, бумага ориентация книжная 100ЛИСТ обложка без тиснения, с титульным листом"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 33"

    "Журнал рабочий результатов исследования сточной воды Определение массовой концентрации алюминия А4 твердый переплет, бумага ориентация книжная 100ЛИСТ обложка без тиснения, с титульным листом"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 34"

    "Журнал рабочий результатов исследования сточной воды Определение массовой концентрации сульфат-ионов А4 твердый переплет, бумага ориентация книжная 100ЛИСТ обложка без тиснения, с титульным листом"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 35"

    "Журнал рабочий результатов исследования сточной воды Определение массовой концентрации фосфат-ионов А4 твердый переплет, бумага ориентация книжная 100ЛИСТ обложка без тиснения, с титульным листом"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 36"

    "Журнал рабочий результатов исследования сточной воды Определение массовой концентрации нитратов А4 твердый переплет, бумага ориентация книжная 100ЛИСТ обложка без тиснения, с титульным листом"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 37"

    "Журнал рабочий результатов исследования сточной воды Определение массовой концентрации нитритов А4 твердый переплет, бумага ориентация книжная 100ЛИСТ обложка без тиснения, с титульным листом"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 38"

    "Журнал рабочий результатов исследования сточной воды Определение массовой концентрации аммиака и ионов аммония (суммарно) А4 твердый переплет, бумага ориентация книжная 100ЛИСТ обложка без тиснения, с титульным листом"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 39"

    "Журнал рабочий результатов исследования сточной воды Определение рн А4 твердый переплет, бумага ориентация книжная 100ЛИСТ обложка без тиснения, с титульным листом"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 40"

    "Журнал сводный исследования сточной воды А4 твердый переплет, бумага ориентация книжная 100ЛИСТ обложка без тиснения, с титульным листом"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 41"

    "Журнал отбора проб сточной воды А4 твердый переплет, бумага ориентация книжная 100ЛИСТ обложка без тиснения, с титульным листом"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 42"

    "Журнал результатов исследования воздуха объект: УРГ. Котлы СТГ - Классик - 0.3 А4 твердый переплет, бумага ориентация книжная 100ЛИСТ обложка без тиснения, с титульным листом"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 43"

    "Журнал результатов исследования воздуха объект: паровая котельная с котлами «LOOS» А4 твердый переплет, бумага ориентация книжная 100ЛИСТ обложка без тиснения, с титульным листом"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 44"

    "Журнал результатов исследования воздуха объект: водогрейная котельная А4 твердый переплет, бумага ориентация книжная 100ЛИСТ обложка без тиснения, с титульным листом"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 45"

    "Журнал сводный химического анализа (паровая котельная) А4 твердый переплет, бумага ориентация книжная 100ЛИСТ обложка без тиснения, с титульным листом"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 46"

    "Журнал сводный водогрейной котельной А4 твердый переплет, бумага ориентация книжная 100ЛИСТ обложка без тиснения, с титульным листом"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 47"

    "Журнал сводный результатов исследования воды на объекте «водоподготовка» А4 твердый переплет, бумага ориентация книжная 100ЛИСТ обложка без тиснения, с титульным листом"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 48"

    "Журнал сводный питьевой воды А4 твердый переплет, бумага ориентация книжная 100ЛИСТ обложка без тиснения, с титульным листом"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 49"

    "Журнал приготовления растворов реактивов А4 твердый переплет, бумага ориентация книжная 100ЛИСТ обложка без тиснения, с титульным листом"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 50"

    "Журнал приготовления титрованных растворов А4 твердый переплет, бумага ориентация книжная 100ЛИСТ обложка без тиснения, с титульным листом"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 51"

    "Журнал отбора проб А4 твердый переплет, бумага ориентация книжная 100ЛИСТ обложка без тиснения, с титульным листом"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 52"

    "Журнал регистрации отбора проб питьевой воды и воды подземных источников водоснабжения А4 твердый переплет, бумага ориентация книжная 100ЛИСТ обложка без тиснения, с титульным листом"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 53"

    "Журнал рабочий результатов исследования воды выполнение измерений рн А4 твердый переплет, бумага ориентация книжная 100ЛИСТ обложка без тиснения, с титульным листом"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 54"

    "Журнал рабочий результатов исследования воды определение массовой концентрации кремния А4 твердый переплет, бумага ориентация книжная 100ЛИСТ обложка без тиснения, с титульным листом"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 55"

    "Журнал рабочий результатов исследования воды определение жесткости А4 твердый переплет, бумага ориентация книжная 100ЛИСТ обложка без тиснения, с титульным листом"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 56"

    "Журнал рабочий результатов исследования воды определение мутности А4 твердый переплет, бумага ориентация книжная 100ЛИСТ обложка без тиснения, с титульным листом"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 57"

    "Журнал рабочий результатов исследования воды определение массовой концентрации алюминия А4 твердый переплет, бумага ориентация книжная 100ЛИСТ обложка без тиснения, с титульным листом"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 58"

    "Журнал рабочий результатов исследования воды определение фосфорсодержащих веществ А4 твердый переплет, бумага ориентация книжная 100ЛИСТ обложка без тиснения, с титульным листом"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 59"

    "Журнал рабочий результатов исследования воды определение массовой концентрации аммиака и ионов аммония (суммарно) А4 твердый переплет, бумага ориентация книжная 100ЛИСТ обложка без тиснения, с титульным листом"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 60"

    "Журнал рабочий результатов исследования воды определение массовой концентрации нитритов А4 твердый переплет, бумага ориентация книжная 100ЛИСТ обложка без тиснения, с титульным листом"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 61"

    "Журнал рабочий результатов исследования воды определение содержания нитратов А4 твердый переплет, бумага ориентация книжная 100ЛИСТ обложка без тиснения, с титульным листом"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 62"

    "Журнал рабочий результатов исследования воды определение массовой концентрации марганца А4 твердый переплет, бумага ориентация книжная 100ЛИСТ обложка без тиснения, с титульным листом"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 63"

    "Журнал рабочий результатов исследования воды определение перманганатной окисляемости А4 твердый переплет, бумага ориентация книжная 100ЛИСТ обложка без тиснения, с титульным листом"

    Кол-во: 2.000

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    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
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