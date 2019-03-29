Условия договора

Условия оплаты и доставки

2.3. Стоимость поставляемого Товара включает в себя транспортные расходы, стоимость тары, упаковки, маркировки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по Договору, в том числе инфляционные ожидания и финансовые риски, налоги, пошлины, сборы и другие, обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 2.5. Оплата за поставленный товар осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, в течение 45 (сорок пять) календарных дней с момента подписания Сторонами Товарной-накладной (ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД). Срок поставки: в течение 30 рабочих дней с момента подписания договора обеими сторонами.