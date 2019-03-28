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    Главная / Торги / поставка ролика для прикатки обоев

    поставка ролика для прикатки обоев

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 18:0028.03.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90249Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90249

    Наименование закупки

    поставка ролика для прикатки обоев

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 08:35

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 37 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 37"

    Юридический адрес

    603004, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Челюскинцев, 3

    Почтовый адрес

    603004, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Челюскинцев, 3

    Контактный телефон

    +7 831 295-71-39

    Факс

    Адрес электронной почты

    bolnitsa37eco@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка ролика для прикатки обоев

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.03.2019 18:00 GMT +328.03.2019 18:0028.03.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90249Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ролика для прикатки обоев

    Начальная цена

    125,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д.3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты производятся путём безналичного перечисления денежных средств на счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после поставки товара на склад Заказчика, приемки его по качеству и количеству и подписания соответствующих документов

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 37"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 37"

    Адрес местонахождения

    603004, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Челюскинцев, 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Инструмент малярный Ролик для прикатки обоев резиновый 150ММ 3003101"

    Кол-во: 1.000

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