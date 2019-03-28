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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
поставка ролика для прикатки обоев
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 08:35
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603004, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Челюскинцев, 3
Почтовый адрес
603004, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Челюскинцев, 3
Контактный телефон
+7 831 295-71-39
Факс
Адрес электронной почты
bolnitsa37eco@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ролика для прикатки обоев
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.03.2019 18:00 GMT +328.03.2019 18:0028.03.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90249Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ролика для прикатки обоев
Начальная цена
125,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д.3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты производятся путём безналичного перечисления денежных средств на счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после поставки товара на склад Заказчика, приемки его по качеству и количеству и подписания соответствующих документов
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 37"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 37"
Адрес местонахождения
603004, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Челюскинцев, 3
Кол-во: 1.000
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