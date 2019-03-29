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    Главная / Торги / Поставка строительных и сантехнических материалов

    Поставка строительных и сантехнических материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2019 07:0029.03.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90238Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90238

    Наименование закупки

    Поставка строительных и сантехнических материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 12:25

    Документация процедуры

    Необходимые_документы_контрагента.docx

    4_НОВЫЙ___Договор_поставки_Типовая_форма_.doc

    1.1_Приложение_№№_8,9_к_договору_поставки_СТО.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Почтовый адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Контактный телефон

    +7 34949 4-85-20

    Факс

    7--

    Адрес электронной почты

    v.v.gorlova@gd-urengoy.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горлова Вера Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка строительных и сантехнических материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.03.2019 07:00 GMT +329.03.2019 07:0029.03.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90238Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка строительных и сантехнических материалов

    Начальная цена

    500 933,44

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, территория Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектации ООО "Газпром добыча Уренгой" Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Приобретение продукции будет осуществляться на следующих условиях: - оплата поставляемой продукции осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами Товарной накладной при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры и при наличии оформленных надлежащим образом документов, предусмотренных условиями договора. В случае предъявления к Поставщику требований, связанных с поставкой некачественной или некомплектной Продукции, Покупатель имеет право приостановить оплату Продукции до урегулирования с Поставщиком предъявленных требований. Обращаю Ваше внимание, что согласно п. 7.8 договора Поставщик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента поставки Продукции должен представить в наш адрес информацию о цепочке организаций до производителя продукции (его официального дилера, дистрибьютора) и документы, подтверждающие правоспособность и дееспособность этих организаций. За несоблюдение данных условий, Поставщик несет ответственность в соответствии с пунктом 6.5 договора. - поставка продукции производится любым видом транспортом до склада Заказчика, расположенного по адресу: 629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектации (далее – УМТСиК). - датой поставки считается дата прибытия продукции на склад Заказчика и подписания Товарной накладной. - стоимость продукции включает транспортные расходы.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тройник канализационный ВК 50х50х45ММ полипропиленовый серый"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Затирка для швов Ceresit CE40 №41 Натура 2КГ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Тумба медицинская с мойкой двухчашевая МК-2 НД нержавеющая сталь AISI 301 100х50х83.5СМ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Подводка для смесителя гибкая Monoflex PEX-TECHNOLOGY М-10 600х12ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Муфта полипропиленовая PPR 20ММ белая РосТурПласт 10595"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 6"

    "Кран шаровый ГАЛЛОП Крепыш 331 DN-15 ВхН никель"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 7"

    "Соединитель прямой американка Itap 161 1/2 никелированный"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 8"

    "Затирка для швов плитки CERESIT цветная (в ассорт) 2КГ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 9"

    "Ниппель латунь/никель G1/2" Галлоп"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 10"

    "Подводка гибкая Monoflex 1/2" гайка-штуцер 50СМ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 11"

    "Угольник полипропиленовый внутр/внутр РосТурПласт 90ГРАД 20ММ PN25"

    Кол-во: 26.000

    "Позиция 12"

    "Фитинги полиэтиленовые Колено обводное с муфтой 20ММ PN25 РосТурПласт"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 13"

    "Лента кромочная с клеем 19ММ Легно светлый R48026 меламиновая"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 14"

    "Теплоизоляция трубная Утеплитель НПЭ 60х20ММ 40М"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 15"

    "Стекло оконное М4 4ММ ГОСТ 111-2014"

    Кол-во: 645.840

    "Позиция 16"

    "Подводка гибкая для воды Monoflex 1/2" 60СМ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 17"

    "Муфта канализационная надвижная ремонтная без перегородки ВК 40 ПВХ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 18"

    "Отвод канализационный ВК 45ГРАД 40х45 полипропилен серый 16740 РосТурПласт"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Тройник канализационный ВК 40х40х45ММ полипропиленовый серый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Лента клейкая Unibob 48ММх50М 190МКМ армированная"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 21"

    "Труба канализационная ВК 40ММ 1.8ММ 1000ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 22"

    "Труба канализационная ВК 40ММ 1.8ММ 500ММ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 23"

    "Герметик силиконовый Grover прозрачный 300КГ ООО "Эскаро Кемикал АС""

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 24"

    "Отвод канализационный ПП 90ГРАД 50ММ полипропилен Ростурпласт"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 25"

    "Хомут ВК D 40 пластик 250"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 26"

    "Клапан внутренний обратный серый 50"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 27"

    "Отвод канализационный ВК 90ГРАД 40х87 полипропилен серый 16739 РосТурПласт"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 28"

    "Труба канализационная ВК 40ММ 1.8ММ 150ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 29"

    "Труба канализационная ВК 40ММ 1.8ММ 250ММ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 30"

    "Плита из базальтового волокна теплоизоляционная Изовер Стандарт 1000х600х50ММ (4,8м2=0,24м3) 8ШТ"

    Кол-во: 155.000

    "Позиция 31"

    "Труба полипропиленовая для холодной и горячей воды РосТурПласт SDR6 20х3.4ММ PN20"

    Кол-во: 68.000

    "Позиция 32"

    "Уголок 25х25мм х1.2 металл светло-бежевая накладка"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 33"

    "Смеситель для мойки локтевой"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 34"

    "Тумба медицинская с мойкой одночашевая МК-1 НД нержавеющая сталь AISI 304 50х50х83.5СМ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 35"

    "Хомут ВК D 50 пластик 500"

    Кол-во: 40.000

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