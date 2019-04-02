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Наименование закупки
Аккумуляторная батарея CSB HR 1221 WF2
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 08:42
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Красный проспект, 27
Почтовый адрес
630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Красный проспект, 27
Контактный телефон
+7 383 217-60-05
Факс
Адрес электронной почты
RubcovYA@cbr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Аккумуляторная батарея CSB HR 1221 WF2
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
02.04.2019 11:00 GMT +302.04.2019 11:0002.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90227Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аккумуляторная батарея CSB HR 1221 WF2
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Омская область, 644099, г. Омск, ул. Певцова, 11Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Информация о поставке: Омская область г. Омск, ул. Певцова, 11. Условия оплаты и доставки: Поставка Товара Покупателю производится силами и за счет Поставщика в соответствии с режимом рабочего времени Покупателя, c понедельника по четверг с 9-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 16-00 (время Омское). Право выбора способа доставки Товара принадлежит Поставщику. В день поставки Товара Поставщик передает Покупателю вместе с Товаром счет, товарную накладную (унифицированная форма №Торг-12) или универсальный передаточный документ (УПД). Расчет за поставленный Товар производится Покупателем на основании подписанной товарной накладной (унифицированная форма №Торг-12) или универсального передаточного документа (УПД) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Покупателем счета Поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Сибирское ГУ Банка России
Все закупки и тендеры Сибирское ГУ Банка России
Адрес местонахождения
630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Красный проспект, 27
Кол-во: 48.000
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