Условия договора

Условия оплаты и доставки

Информация о поставке: Омская область г. Омск, ул. Певцова, 11. Условия оплаты и доставки: Поставка Товара Покупателю производится силами и за счет Поставщика в соответствии с режимом рабочего времени Покупателя, c понедельника по четверг с 9-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 16-00 (время Омское). Право выбора способа доставки Товара принадлежит Поставщику. В день поставки Товара Поставщик передает Покупателю вместе с Товаром счет, товарную накладную (унифицированная форма №Торг-12) или универсальный передаточный документ (УПД). Расчет за поставленный Товар производится Покупателем на основании подписанной товарной накладной (унифицированная форма №Торг-12) или универсального передаточного документа (УПД) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Покупателем счета Поставщика.