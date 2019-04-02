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    Главная / Торги / Аккумуляторная батарея CSB HR 1221 WF2

    Аккумуляторная батарея CSB HR 1221 WF2

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 11:0002.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90227Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90227

    Наименование закупки

    Аккумуляторная батарея CSB HR 1221 WF2

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 08:42

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Сибирское главное управление Центрального банка Российской Федерации
    Все закупки и тендеры Сибирское ГУ Банка России

    Юридический адрес

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Красный проспект, 27

    Почтовый адрес

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Красный проспект, 27

    Контактный телефон

    +7 383 217-60-05

    Факс

    Адрес электронной почты

    RubcovYA@cbr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Аккумуляторная батарея CSB HR 1221 WF2

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.04.2019 11:00 GMT +302.04.2019 11:0002.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90227Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аккумуляторная батарея CSB HR 1221 WF2

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Омская область, 644099, г. Омск, ул. Певцова, 11Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Информация о поставке: Омская область г. Омск, ул. Певцова, 11. Условия оплаты и доставки: Поставка Товара Покупателю производится силами и за счет Поставщика в соответствии с режимом рабочего времени Покупателя, c понедельника по четверг с 9-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 16-00 (время Омское). Право выбора способа доставки Товара принадлежит Поставщику. В день поставки Товара Поставщик передает Покупателю вместе с Товаром счет, товарную накладную (унифицированная форма №Торг-12) или универсальный передаточный документ (УПД). Расчет за поставленный Товар производится Покупателем на основании подписанной товарной накладной (унифицированная форма №Торг-12) или универсального передаточного документа (УПД) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Покупателем счета Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Сибирское ГУ Банка России
    Все закупки и тендеры Сибирское ГУ Банка России

    Адрес местонахождения

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Красный проспект, 27

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аккумуляторная батарея CSB HR 1221 WF2"

    Кол-во: 48.000

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    27.11.2018 04:00(GMT+03:00)
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    Лоты:
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    Регион:
    Саха /Якутия/ Республика
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