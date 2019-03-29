Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата производится в течение месяца, следующего за месяцем получения Продукции на Объект поставки / В течение 30 календарных дней с даты получения Продукции на Объект поставки (в случае, если договор заключается с СМСП). Срок поставки 30 календарных дней с даты подписания спецификации.