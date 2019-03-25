www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка хозяйственных принадлежностей и посуды
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 07:27
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
628412
Контактный телефон
+7 3462 28-38-10
Факс
Адрес электронной почты
telegraf@surgut.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка хозяйственных принадлежностей и посуды
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.03.2019 12:00 GMT +325.03.2019 12:0025.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90224Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка хозяйственных принадлежностей и посуды
Начальная цена
533 667,99
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, Доставка продукции осуществляется Поставщиком до склада Покупателя (Получателя), расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Темрюкский район, станица Голубицкая, ул. Курортная, 102 ДОЦ Северянка Краснодарский край, г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Курортная, 1. СП «Факел»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В цену продукции включены все затраты Поставщика, связанные с данной поставкой, включая стоимость доставки продукции до склада Покупателя (Получателя). Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию производятся путем перечисления Покупателем денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней со дня приемки Покупателем (Получателем) продукции и получения счета-фактуры Поставщика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Кол-во: 105.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 250.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 70.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 25000.000
Кол-во: 600.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 580.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 25000.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.