Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка хозяйственных принадлежностей и посуды

    Поставка хозяйственных принадлежностей и посуды

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.03.2019 12:0025.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90224Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90224

    Наименование закупки

    Поставка хозяйственных принадлежностей и посуды

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 07:27

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Юридический адрес

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    628412

    Контактный телефон

    +7 3462 28-38-10

    Факс

    Адрес электронной почты

    telegraf@surgut.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка хозяйственных принадлежностей и посуды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.03.2019 12:00 GMT +325.03.2019 12:0025.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90224Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хозяйственных принадлежностей и посуды

    Начальная цена

    533 667,99

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Доставка продукции осуществляется Поставщиком до склада Покупателя (Получателя), расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Темрюкский район, станица Голубицкая, ул. Курортная, 102 ДОЦ Северянка Краснодарский край, г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Курортная, 1. СП «Факел»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В цену продукции включены все затраты Поставщика, связанные с данной поставкой, включая стоимость доставки продукции до склада Покупателя (Получателя). Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию производятся путем перечисления Покупателем денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней со дня приемки Покупателем (Получателем) продукции и получения счета-фактуры Поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мыло хозяйственное Меридиан 72ПРОЦ 200Г ГОСТ 30266-95"

    Кол-во: 105.000

    "Позиция 2"

    "Средство для посудомоечных машин концентрированное жидкость моющая Биоль ПМ автомат 5000МЛ 057"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 3"

    "Мыло жидкое Золушка Хозяйственное нейтральная 5000МЛ канистра"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 4"

    "Щетка Svip для пола 500ММ полиэтилентерефталат полипропилен бежевый SV3107"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 5"

    "Губка для мытья посуды Чистюля сетка металлическая 2ШТ"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 6"

    "Прищепки бельевые полипропиленовые Эллина 55х32х16 С20H"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 7"

    "Полотенце бумажное Мягкий знак двухслойное 12М 230х120ММ целлюлоза белое 48ЛИСТ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 8"

    "Тележка уборочная для белья ТП-200М 200Л; ДМ³ 985х530х960ММ 15КГ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 9"

    "Лента тканая декоративная 5ММ 500М золото для воздушных шаров 1302-0018"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Лента тканая декоративная 5ММ 500М белая для воздушных шаров 1302-0014"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Мешки для мусора Мешкоff ПВД 180Л рулон 35МКМ 70x110СМ 25ШТ черные"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 12"

    "Коврик Vilina 650x15000ММ ПВХ коричневый 67160 7019"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 13"

    "Тележка сервировочная для сбора посуды Atesy ТС-3 3 полки нержавеющая сталь AISI304 800х500х850ММ"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 14"

    "Пакет пластиковый фасовочный 320*400ММ прозрачный в упаковке 1000шт"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 15"

    "Пакет полиэтиленовый майка Звезда 36х62СМ 50ШТ"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 16"

    "Держатель МОПА Профубиратор ПРО 45СМ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 17"

    "Моп Профубиратор хлопок, основа полиэстер 400ММ 031400406"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 18"

    "Рукоятка для швабры 1400ММ 021140205 Профубиратор"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 19"

    "Салфетка хозяйственная VClean вискоза желтый,голубой, розовый 300х400ММ 3ШТ"

    Кол-во: 250.000

    "Позиция 20"

    "Вешалка Attache пластмасса черный р. 50-52 49914"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 21"

    "Диски ватные Аура 5.5СМ 50ШТ"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 22"

    "Губка для мытья посуды Waschbar Макси поролон/абразив 90х60х25ММ ассорти 5ШТ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 23"

    "Средство для ванн Раствор Скипофит скипидар желтый 1000МЛ"

    Кол-во: 25000.000

    "Позиция 24"

    "Пленка полиэтиленовая 1.5х2М 200МКМ прозрачная"

    Кол-во: 600.000

    "Позиция 25"

    "Жаровня с крышкой-сковородой НМП Литая 3.5Л; ДМ³ 240ММ антипригарное покрытие 6635"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 26"

    "Жаровня со стеклянной крышкой НМП Литая 3.5Л; ДМ³ 240ММ антипригарное покрытие, алюминий 662435с"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 27"

    "Салатник квадратный Дикая роза 150МЛ фарфор 06687"

    Кол-во: 580.000

    "Позиция 28"

    "Сервиз столовый Добрушский фарфоровый завод Бомонд фарфор 37 предметов 4 вида тарелок на 6 персон 9С0819Ф34"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 29"

    "Стакан одноразовый полипропилен прозрачный 200МЛ для холодного/горячего"

    Кол-во: 25000.000

    "Позиция 30"

    "Чайник Фиалки 3.5Л; ДМ³ сталь эмалированная 2713П2/4"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 31"

    "Супница Амет Классика 3.5Л; ДМ³ нержавеющая сталь 220ММ 1с530"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 32"

    "Сковорода c антипригарным покрытием Нева-Металл посуда Титан линия "Особенная" 280ММ 70ММ алюминий литой 9128"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 33"

    "Сковорода с антипригарным покрытием Нева-Металл посуда Титан линия "Особенная" 200ММ 52ММ алюминий литой 9120"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 34"

    "Сервиз чайный Добрушский фарфоровый завод Бомонд фарфор белый, золото 14 предметов 9С0796Ф34"

    Кол-во: 2.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром энергохолдинг"
    Ценовой запрос № 258874
    Поставка хозяйственных товаровдля нужд ООО "Газпром энергохолдинг"
    Поставка хозяйственных товаровдля нужд ООО "Газпром энергохолдинг"
    258874
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"
    Ценовой запрос № 263699
    Поставка одноразовой посуды
    Поставка одноразовой посуды
    263699
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Ценовой запрос № 263137
    Поставка посуды
    Поставка посуды
    263137
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Молния Ямал
    Ценовой запрос № 262298
    Поставка комплектов мебели из ротанга для нужд ООО "Молния Ямал"
    Поставка комплектов мебели из ротанга для нужд ООО "Молния Ямал"
    262298
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    Дальневосточное ГУ Банка России
    Ценовой запрос № 76813
    Поставка изготовленных штампов резиновых (клише) для Отделения-НБ Республика Саха (Якутия) Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации
    Поставка изготовленных штампов резиновых (клише) для Отделения-НБ Республика Саха (Якутия)...
    76813
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    25.11.2018 21:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саха /Якутия/ Республика
    Дальневосточное ГУ Банка России
    Ценовой запрос № 76815
    Поставка самонаборных штампов Trodat printy 4911 Tyro и кассы русских букв и цифр Trodat Typo 6005 для Отделение Биробиджан Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации
    Поставка самонаборных штампов Trodat printy 4911 Tyro и кассы русских букв и цифр Trodat Typo...
    76815
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    25.11.2018 21:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Еврейская автономная область
    ГБПОУ "АПК ИМ. П.И. ПЛАНДИНА"
    Ценовой запрос № 76977
    стаканы одноразовые, пленка пищевая
    стаканы одноразовые, пленка пищевая
    76977
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.11.2018 08:00(GMT+03:00)
    238 275
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Ценовой запрос № 77656
    Поставка кухонной мебели, кухонного инвентаря
    Поставка кухонной мебели, кухонного инвентаря
    77656
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.11.2018 07:00(GMT+03:00)
    499 998
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить