Условия договора

Краснодарский край, Доставка продукции осуществляется Поставщиком до склада Покупателя (Получателя), расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Темрюкский район, станица Голубицкая, ул. Курортная, 102 ДОЦ Северянка Краснодарский край, г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Курортная, 1. СП «Факел» Рассчитать логистику >

Условия оплаты и доставки

В цену продукции включены все затраты Поставщика, связанные с данной поставкой, включая стоимость доставки продукции до склада Покупателя (Получателя). Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию производятся путем перечисления Покупателем денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней со дня приемки Покупателем (Получателем) продукции и получения счета-фактуры Поставщика