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    Главная / Торги / Комплект калибровочный для СГОЭС

    Комплект калибровочный для СГОЭС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 10:0001.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90222Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90222

    Наименование закупки

    Комплект калибровочный для СГОЭС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 07:57

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО «Газпром Добыча Надым»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»

    Юридический адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Почтовый адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Контактный телефон

    +7 34995 6-71-79

    Факс

    +7 34995 6-71-41

    Адрес электронной почты

    Bokach.EV@nadym-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бокач Евгений Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Комплект калибровочный для СГОЭС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.04.2019 10:00 GMT +301.04.2019 10:0001.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90222Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Комплект калибровочный для СГОЭС

    Начальная цена

    108 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, Поставка товара осуществляется силами Поставщика автомобильным, железнодорожным или другим видом транспорта по указанному Покупателем адресу. Получателем товара является ООО "Газпром добыча Надым" филиал Управление материально-технического снабжения и комплектации, Российская Федерация, 629736, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Зверева, д. 30. Отгрузочные реквизиты согласовываются дополнительно.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Транспортно-заготовительные расходы, стоимость тары и упаковки, а также прочие расходы, связанные с транспортировкой товара должны быть учтены в цене товара. Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, до окончания месяца следующего за месяцем отражения задолженности в учете Покупателя (для поставщиков-субъектов малого и среднего предпринимательства – в срок не более 30 календарных дней, со дня подписания Покупателем первичного документа) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры. Односторонний зачет взаимных требований, разрешенный ст.410 ГК РФ по заявлению одной из Сторон, не допускается.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром добыча Надым»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»

    Адрес местонахождения

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оборудование Комплект калибровочный для СГОЭС ПНГ азот газообразный 99,999% с баллоном 4Л углеродистая сталь 1 баллон, ПГС пропан 0,73+- 10% об.д с баллоном углеродистая сталь, вентиль ВБМ-1 исп 12 латунь 4Л 1 баллон, Вентиль точной регулировки ВТР-1 2ШТ, Ротаметр РМ-А-0,0040ЖУЗ 1ШТ, Трубка ПВХ - 1.5М"

    Кол-во: 2.000

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