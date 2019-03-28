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Наименование закупки
Услуги по изготовлению и размещению видеоролика на двух рекламных конструкциях – экранах в городе Томске для нужд ОАО «Востокгазпром» в связи с 20-летием промышленной добычи газа в Томской области
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 06:02
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-28-68
Факс
+7 3822 61-20-60
Адрес электронной почты
tender@vostokgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Костарев Игорь Викторович
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по изготовлению и размещению видеоролика на двух рекламных конструкциях – экранах в городе Томске для нужд ОАО «Востокгазпром» в связи с 20-летием промышленной добычи газа в Томской области
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.03.2019 20:00 GMT +328.03.2019 20:0028.03.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90221Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по изготовлению и размещению видеоролика на двух рекламных конструкциях – экранах в городе Томске для нужд ОАО «Востокгазпром» в связи с 20-летием промышленной добычи газа в Томской области
Начальная цена
183 975,15
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, г.Томск, ул.Большая Подгорная, 73Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Задания перечисляет Исполнителю аванс в размере 50 % от суммы настоящего Задания, что составляет _________________________ (_________________________________) рублей, в том числе НДС ___________рублей. Оплата оставшейся стоимости Услуг в размере _______________________ (________________________________) рублей, оказанных по настоящему Заданию, осуществляется Заказчиком с учетом суммы аванса, оплаченной в соответствии с п.6.1 настоящего Задания, на 10-й календарный день, начиная с даты, следующей за датой приемки Услуг Заказчиком по акту приемки оказанных услуг. Если дата оплаты, определенная таким образом, приходится на праздничный или выходной день, оплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за датой оплаты.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Востокгазпром
Все закупки и тендеры Востокгазпром
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Кол-во: 1410.000
Кол-во: 15.000
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