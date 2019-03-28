Условия договора

Условия оплаты и доставки

Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Задания перечисляет Исполнителю аванс в размере 50 % от суммы настоящего Задания, что составляет _________________________ (_________________________________) рублей, в том числе НДС ___________рублей. Оплата оставшейся стоимости Услуг в размере _______________________ (________________________________) рублей, оказанных по настоящему Заданию, осуществляется Заказчиком с учетом суммы аванса, оплаченной в соответствии с п.6.1 настоящего Задания, на 10-й календарный день, начиная с даты, следующей за датой приемки Услуг Заказчиком по акту приемки оказанных услуг. Если дата оплаты, определенная таким образом, приходится на праздничный или выходной день, оплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за датой оплаты.