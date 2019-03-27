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Наименование закупки
Поставка мебели офисной
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
23.03.2019 18:18
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Почтовый адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Контактный телефон
+7 812 609-68-78 доб. 6096865
Факс
Адрес электронной почты
u.prusakov@podzem-remont.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Прусаков Юрий Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка мебели офисной
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
27.03.2019 15:00 GMT +327.03.2019 15:0027.03.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90216Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мебели офисной
Начальная цена
367 161,54
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город, 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д.10. Стр.1. помещение 18-Н.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производится в течении 30 дней после поставки товара и предоставлении оригиналов бухгалтерских документов. В стоимость товара включен подъём на этаж до склада. Работа по гарантийному письму.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Наименование заказчика
ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Кол-во: 1.000
Кол-во: 37.000
Кол-во: 18.000
Кол-во: 19.000
Кол-во: 19.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 8.000
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