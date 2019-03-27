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    Главная / Торги / Поставка мебели офисной

    Поставка мебели офисной

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2019 15:0027.03.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90216Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90216

    Наименование закупки

    Поставка мебели офисной

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.03.2019 18:18

    Документация процедуры

    Проект_договора_(Расходный)._Поставка_товаров_с_использованием_ЭТП_ГПБ_до_500_т..doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Контактный телефон

    +7 812 609-68-78 доб. 6096865

    Факс

    Адрес электронной почты

    u.prusakov@podzem-remont.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прусаков Юрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    поставка мебели, ремонт

    Список лотов

    Лот

    Поставка мебели офисной

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.03.2019 15:00 GMT +327.03.2019 15:0027.03.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90216Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мебели офисной

    Начальная цена

    367 161,54

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д.10. Стр.1. помещение 18-Н.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится в течении 30 дней после поставки товара и предоставлении оригиналов бухгалтерских документов. В стоимость товара включен подъём на этаж до склада. Работа по гарантийному письму.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тумба Easy Standard для оргтехники темный дуб\серая ЛДСП, ПВХ 718x600x739ММ 610926"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Дверь к шкафу высокая Easy Standard 380x1916ММ ЛДСП темный дуб/серый 839894"

    Кол-во: 37.000

    "Позиция 3"

    "Кресло для руководителя Easy Chair 640 ТС ткань/пластик черное 100КГ Top Gun"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 4"

    "Тумба выкатная с замком Easy Standard ЛДСП, ПВХ темный дуб/серая 404x454x573СМ 3 ящика"

    Кол-во: 19.000

    "Позиция 5"

    "Стол офисный для персонала Easy Business 1400x700x747СМ ЛДCП, ПВХ темный дуб/серый 688512"

    Кол-во: 19.000

    "Позиция 6"

    "Корпус для шкафа Easy Standard серый ЛДСП, ПВХ 768x370x1997"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 7"

    "Стеллаж высокий Easy One ЛДСП, кромка ПВХ 2ММ серый 768x370x1997ММ 839854"

    Кол-во: 8.000

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