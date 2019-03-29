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Наименование закупки
Поставка и монтаж кондиционеров воздуха для Отделения Киров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 17:14
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Покровская 26, 1
Почтовый адрес
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Покровская 26, 1
Контактный телефон
+7 831 431-98-98
Факс
Адрес электронной почты
22svc_zakupki@cbr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка и монтаж кондиционеров воздуха для Отделения Киров
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
29.03.2019 12:00 GMT +329.03.2019 12:0029.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90206Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка и монтаж кондиционеров воздуха для Отделения Киров
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Кировская область, В соответствии с Приложением 2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В соответствии с Приложением 2
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Волго-Вятское ГУ Банка России
Все закупки и тендеры Волго-Вятское ГУ Банка России
Адрес местонахождения
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Покровская 26, 1
Кол-во: 1.000
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