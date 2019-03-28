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    Главная / Торги / Поставка устройств вытяжных

    Поставка устройств вытяжных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 07:0028.03.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90201Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90201

    Наименование закупки

    Поставка устройств вытяжных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 16:02

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Почтовый адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Контактный телефон

    +7 34949 4-85-20

    Факс

    7--

    Адрес электронной почты

    v.v.gorlova@gd-urengoy.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горлова Вера Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка устройств вытяжных

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.03.2019 07:00 GMT +328.03.2019 07:0028.03.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90201Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка устройств вытяжных

    Начальная цена

    475 584,38

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 629300, РФ, Ямало-ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, Северная промзона.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Приобретение осуществляется только у СМСП путем заключения договора поставки на следующих условиях: - оплата поставляемой продукции осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами Товарной накладной при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры и при наличии оформленных надлежащим образом документов, предусмотренных условиями договора. В случае предъявления к Поставщику требований, связанных с поставкой некачественной или некомплектной Продукции, Покупатель имеет право приостановить оплату Продукции до урегулирования с Поставщиком предъявленных требований. Поставка продукции производится любым видом транспортом до склада Заказчика, расположенного по адресу: 629300, Российская Федерация, Автономный округ Ямало-Ненецкий, город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектации (далее – УМТСиК). - датой поставки считается дата прибытия продукции на склад Заказчика. - стоимость продукции включает транспортные расходы.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Устройство вытяжное настенное DELI-75-15H/SP СовПлим ЗАО"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Аппарат сварочный для сварки скруток Призма ТС 700-2 инвертор/силовой кабель/кабель с электродержателем 220В 1.5КВТ 4.4КГ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Насос канализационный санитарный Аквалив САН-600 Профи 270ЛИТР/МИН 0.6КВТ 230В 420х275х180ММ с измельчителем"

    Кол-во: 2.000

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