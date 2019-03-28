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    Главная / Торги / Поставка парадной формы делегации ООО "Газпром трансгаз Краснодар" в рамках участия в заключительном (финальном) туре VIII корпоративного фестиваля "Факел" самодеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций ПАО "Газпром"

    Поставка парадной формы делегации ООО "Газпром трансгаз Краснодар" в рамках участия в заключительном (финальном) туре VIII корпоративного фестиваля "Факел" самодеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций ПАО "Газпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 09:3028.03.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90200Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90200

    Наименование закупки

    Поставка парадной формы делегации ООО "Газпром трансгаз Краснодар" в рамках участия в заключительном (финальном) туре VIII корпоративного фестиваля "Факел" самодеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций ПАО "Газпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 12:33

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Юридический адрес

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    Почтовый адрес

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Контактный телефон

    +7 918 980-98-38

    Факс

    +7 952 822-10-22

    Адрес электронной почты

    d.kocheridi@tgk.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Матютин Дмитрий Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка парадной формы делегации ООО "Газпром трансгаз Краснодар" в рамках участия в заключительном (финальном) туре VIII корпоративного фестиваля "Факел" самодеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций ПАО "Газпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.03.2019 09:30 GMT +328.03.2019 09:3028.03.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90200Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка парадной формы делегации ООО "Газпром трансгаз Краснодар" в рамках участия в заключительном (финальном) туре VIII корпоративного фестиваля "Факел" самодеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций ПАО "Газпром"

    Начальная цена

    208 148,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 36Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за поставку Товара осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в течение не более 30 (тридцати) календарных дней со дня исполнения обязательств. Форма оплаты безналичная. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета покупателя. Возможные периоды поставки с 01 по 12 или с 20 по 30 (31) число месяца.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бейсболка ESTORIL 100% полиэстер 250Г/М² белый/черный 6 клиньев, застежка на липучке"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 2"

    "Рюкзак Boulder полиэстер 600D 30.5х13х40.5СМ"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 3"

    "Сорочка женская поло Safran Timeless хлопок 180Г/М2 бирюзовая S–XL"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 4"

    "Сорочка женская поло Safran хлопок 180Г/М2 бирюзовая S–XXL"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 5"

    "Толстовка ID.003 бирюзовая хлопок 80%, полиэстер 20% XS–4XL"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 6"

    "Кеды Energisk хлопок 100% 35-47 белые"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 7"

    "Куртка ветровка FLASH 210 серая нейлон 100% S–XXL"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 8"

    "Брюки джинсы женские ZW Premium New Chino белые 40-50 9632/046"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 9"

    "Футболка Regent 150 белый хлопок 100%, джерси 150Г/М2"

    Кол-во: 14.000

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