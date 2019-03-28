www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка парадной формы делегации ООО "Газпром трансгаз Краснодар" в рамках участия в заключительном (финальном) туре VIII корпоративного фестиваля "Факел" самодеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций ПАО "Газпром"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 12:33
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
Почтовый адрес
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Контактный телефон
+7 918 980-98-38
Факс
+7 952 822-10-22
Адрес электронной почты
d.kocheridi@tgk.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Матютин Дмитрий Васильевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка парадной формы делегации ООО "Газпром трансгаз Краснодар" в рамках участия в заключительном (финальном) туре VIII корпоративного фестиваля "Факел" самодеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций ПАО "Газпром"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.03.2019 09:30 GMT +328.03.2019 09:3028.03.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90200Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка парадной формы делегации ООО "Газпром трансгаз Краснодар" в рамках участия в заключительном (финальном) туре VIII корпоративного фестиваля "Факел" самодеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций ПАО "Газпром"
Начальная цена
208 148,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 36Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты за поставку Товара осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в течение не более 30 (тридцати) календарных дней со дня исполнения обязательств. Форма оплаты безналичная. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета покупателя. Возможные периоды поставки с 01 по 12 или с 20 по 30 (31) число месяца.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Кол-во: 14.000
Кол-во: 14.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 14.000
Кол-во: 14.000
Кол-во: 14.000
Кол-во: 14.000
Кол-во: 14.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.