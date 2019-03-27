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    Главная / Торги / Материалы снабжения

    Материалы снабжения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2019 00:0027.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90198Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90198

    Наименование закупки

    Материалы снабжения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 16:35

    Документация процедуры

    ГИСП_Договор_поставки__-ОБРАЗЕЦ.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПИЛЬНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ПИЛЬНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"

    Юридический адрес

    607467, Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, с. Курмыш, ул. Советская, 3

    Почтовый адрес

    607467, Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, с. Курмыш, ул. Советская, 3

    Контактный телефон

    +7 83192 4-33-31

    Факс

    Адрес электронной почты

    digpvi@soc.pln.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Материалы снабжения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.03.2019 00:00 GMT +327.03.2019 00:0027.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90198Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Материалы снабжения

    Начальная цена

    33 374,42

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижегородская область, Пильнинский район, с.Курмыш, ул.Советская, д.3, ГБУ «Пильнинский дом-интернат»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчет по настоящему договору производится ПОКУПАТЕЛЕМ в течение 30 календарных дней после поставки 100%. Доставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика или стороннего Перевозчика за счет средств Поставщика до склада Покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "ПИЛЬНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ПИЛЬНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"

    Адрес местонахождения

    607467, Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, с. Курмыш, ул. Советская, 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Нитка капроновая для переплета 900М 1.4ММ белые в бобинах (1 кг)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Набор швейный White Lotus нитки 6 цветов, 2 пуговицы, иголка, булавка 1818м"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Рамка настенная 50x70ММ дерево с панно (масло)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Освежитель воздуха Gold Wind Свежесть 300МЛ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 5"

    "Термопот REDMOND RTP-M802 5Л 1200ВТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Халат мужской ткань смесовая"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Комплект постельного белья бязь 1.5-спальный 70x70СМ 1 пододеяльник, 1 простыня, 1 наволочка"

    Кол-во: 10.000

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