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Наименование закупки
Поставка швабр-тряпкодержателей для влажной уборки
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 15:21
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38
Почтовый адрес
603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38
Контактный телефон
+7 831 292-89-11
Факс
Адрес электронной почты
pni@soc.avto.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка швабр-тряпкодержателей для влажной уборки
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
27.03.2019 00:00 GMT +327.03.2019 00:0027.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90193Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка швабр-тряпкодержателей для влажной уборки
Начальная цена
10 011,30
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 603142 г. Нижний Новгород, ул. Космическая д. 38Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата осуществляется по факту поставки товара в адрес Заказчика в течении 10 рабочих дней безналичным расчетом
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
Все закупки и тендеры ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
Адрес местонахождения
603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
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