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    Главная / Торги / ЦЗ/УМТСиК/22.03.2019 Поставка ограждения газонного для нужд УЭЗиС ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2019 году

    ЦЗ/УМТСиК/22.03.2019 Поставка ограждения газонного для нужд УЭЗиС ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2019 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2019 12:0029.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90190Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90190

    Наименование закупки

    ЦЗ/УМТСиК/22.03.2019 Поставка ограждения газонного для нужд УЭЗиС ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2019 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 16:41

    Документация процедуры

    Таблица_А.xlsx

    Техническое_задание.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Юридический адрес

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Почтовый адрес

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Контактный телефон

    +7 8216 77-20-61

    Факс

    +7 8216 77-22-54

    Адрес электронной почты

    tender@sgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Герб Светлана Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ЦЗ/УМТСиК/22.03.2019 Поставка ограждения газонного для нужд УЭЗиС ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2019 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.03.2019 12:00 GMT +329.03.2019 12:0029.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90190Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЦЗ/УМТСиК/22.03.2019 Поставка ограждения газонного для нужд УЭЗиС ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2019 году

    Начальная цена

    499 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, 169300, РФ, Республика Коми, г. Ухта, пос. ШудаягРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты и доставки: В соответствии с договором, заключенным путём подписания единого документа. Поставка осуществляется силами Поставщика и за счет Поставщика. Индивидуальные условия поставки представлены в Техническом задании и таблице А. Поставщик при подтверждении прямого заказа должен приложить подписанное Техническое задание.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ограждение газонное О-351 черное"

    Кол-во: 150.000

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