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    Главная / Торги / Поставка расходомеров

    Поставка расходомеров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2019 08:0027.03.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90188Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90188

    Наименование закупки

    Поставка расходомеров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 15:20

    Документация процедуры

    приказ.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детский санаторно-оздоровительный образовательный центр"Лазурный" (круглогодичного действия)"
    Все закупки и тендеры ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"

    Юридический адрес

    607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -

    Почтовый адрес

    607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -

    Контактный телефон

    +7 83177 4-80-87

    Факс

    +7 83177 4-80-87

    Адрес электронной почты

    lazurn@narod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вздышкин Александр Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка расходомеров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.03.2019 08:00 GMT +327.03.2019 08:0027.03.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90188Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходомеров

    Начальная цена

    146 200,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 607033, Нижегородская обл., городской округ город Выкса, детский центр «Лазурный»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания документа о приёмке. Максимальная цена указана с учётом НДС. Поставляемый товар должен соответствовать описанию, указанному в комментариях Заказчика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"
    Все закупки и тендеры ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"

    Адрес местонахождения

    607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплекс измерительно-вычислительный многоуровневый для автоматизации испытаний и исследований Ретом-21 Динамика класс А IP00 IP20 32КГ кабель сетевой 1 шт. комплект ЗИП, руководство по эксплуатации, паспорт, методика поверки . 485 х 385 х 205ММ ТУ 4222-022-13092133-2008"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Комплект присоединительной арматуры ВЗЛЕТ КПА Ду80/20"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Расходомер-счетчик электромагнитный Взлет ЭР модификация ЛайтМ ЭРСВ-540Л В Ду100ММ"

    Кол-во: 2.000

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