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    Главная / Торги / Поставка компьютерных товаров

    Поставка компьютерных товаров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 10:3028.03.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90186Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90186

    Наименование закупки

    Поставка компьютерных товаров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 10:25

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА"

    Юридический адрес

    603018, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Патриотов, 51

    Почтовый адрес

    603018, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Патриотов, 51

    Контактный телефон

    +7 831 256-18-96

    Факс

    +7 831 256-62-17

    Адрес электронной почты

    zakupki@hosp13.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка компьютерных товаров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.03.2019 10:30 GMT +328.03.2019 10:3028.03.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90186Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка компьютерных товаров

    Начальная цена

    44 948,83

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Патриотов, 51Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Без предоплаты. Доставка осуществляется на склад заказчика и включена в стоимость товара. Оплата согласно условиям договора (контракта).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА"

    Адрес местонахождения

    603018, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Патриотов, 51

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА"

    Адрес местонахождения

    603018, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Патриотов, 51

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Принт-картридж Xerox 108R00909 для Xerox Phaser 3140 черный 2500 страниц увеличенной емкости"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Клавиатура Gembird KB-8300U-BL-R USB черная"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Программное обеспечение Win Pro 10 64Bit Russian 1pk DSP OEI DVD установочный комплект FQC-08909-D"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Неисключительное право на использование программы Win Pro 10 64Bit Russian 1pk DSP OEI DVD FQC-08909-LC"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Монитор компьютерный Philips 223V5LSB2 (10/62) 21.5ДЮЙМ 1920x1080 TN+film WLED 5ms VGA (D-Sub) 600:1 90°/65° 200кд/м2 черный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Мышь компьютерная проводная Logitech B100 Optical 800dpi черная USB арт.910-003357"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Системный блок ЮСТ Intel Socket 1151 Core i3 6100 BOX 2400MHz 4096MB DDR4 Seagate ST1000DM010 3.5" 1 Тб DVD±RW Crown CMC-401 450 Вт mATX ASUS Socket 1151 H110M-R/C/SI mATX ТУ 4013-003-6228624-2009"

    Кол-во: 1.000

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