Поставка Штампов Printer 40C с изготовлением клише по предоставленному Заказчиком образцу

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Доставка товара осуществляется Поставщиком в согласованные обеими Сторонами сроки и адреса доставки. Расчеты за принятый товар производятся на основании счетов и накладных, путем перечисления средств на рассчетный счет Поставщика не позднее 30 календарных дней со дня приемки товара.