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    Главная / Торги / Поставка Штампов Printer 40C с изготовлением клише по предоставленному Заказчиком образцу

    Поставка Штампов Printer 40C с изготовлением клише по предоставленному Заказчиком образцу

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2019 00:0027.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90184Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90184

    Наименование закупки

    Поставка Штампов Printer 40C с изготовлением клише по предоставленному Заказчиком образцу

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 15:06

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-20-37

    Факс

    Адрес электронной почты

    A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чистикова Ирина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    питание

    Список лотов

    Лот

    Поставка Штампов Printer 40C с изготовлением клише по предоставленному Заказчиком образцу

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.03.2019 00:00 GMT +327.03.2019 00:0027.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90184Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Штампов Printer 40C с изготовлением клише по предоставленному Заказчиком образцу

    Начальная цена

    49 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, 196128 г.Санкт-Петербург ул.Варшавская д.5 А литер ЛРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка товара осуществляется Поставщиком в согласованные обеими Сторонами сроки и адреса доставки. Расчеты за принятый товар производятся на основании счетов и накладных, путем перечисления средств на рассчетный счет Поставщика не позднее 30 календарных дней со дня приемки товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Штамп Printer 40C синий пластик 56х20ММ 6 оснастка автоматическая"

    Кол-во: 50.000

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