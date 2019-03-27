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    Главная / Торги / Поставка расходных материалов для авторемонтной мастерской

    Поставка расходных материалов для авторемонтной мастерской

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2019 10:0027.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90179Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90179

    Наименование закупки

    Поставка расходных материалов для авторемонтной мастерской

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 15:10

    Документация процедуры

    Договор_поставки.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГАЗПРОМ" "Автопредприятие ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Юридический адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Почтовый адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Контактный телефон

    +7 812 641-27-00

    Факс

    +7 812 641-27-05

    Адрес электронной почты

    a.meleshkin@ap.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Свистушкин Алексей Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот

    Поставка расходных материалов для авторемонтной мастерской

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.03.2019 10:00 GMT +327.03.2019 10:0027.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90179Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов для авторемонтной мастерской

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, г. Санкт – Петербург, Пулковское шоссе, д.36, корп. 2, лит. АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по Договору осуществляется по факту каждой поставки Товара, предусмотренного Спецификацией, в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания Покупателем соответствующей Товарной накладной согласно выставленного Поставщиком счета. Поставка Товара выполняется партиями, по адресам в соответствии со Спецификацией, в период с момента подписания Договора до 31.12.2019 года. Срок поставки Товара: в течении 2 (двух) дней с даты поступления Заявки Заказчика. Заказчик не обязан выкупать полностью Товар указанный в спецификации. Остальные требования см. проект договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "валик 351213"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "скотч 38мм 311538"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 3"

    "валик 09529"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "бумага наждачная Р3000 50414"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 5"

    "бумага наждачная Р1000 50011"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 6"

    "бумага наждачная Р3000 50079"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 7"

    "скотч брайт 126326"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 8"

    "скотч брайт 126153"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 9"

    "губка абразивная 159611"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 10"

    "круг шлифовальный Р80 44306"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 11"

    "круг шлифовальный Р120 44308"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 12"

    "круг шлифовальный Р180 44310"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 13"

    "круг шлифовальный Р220 44311"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 14"

    "круг шлифовальный Р280 44313"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 15"

    "круг шлифовальный Р320 44314"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 16"

    "круг шлифовальный Р400 44316"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 17"

    "круг шлифовальный Р600 44318"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 18"

    "круг шлифовальный Р600 44321"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 19"

    "полоска шлифовальная Р80 17606"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 20"

    "полоска шлифовальная Р240 17612"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 21"

    "полировальник 223150"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 22"

    "полировальник 225550"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 23"

    "полоска шлифовальная Р180 17610"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 24"

    "полоска шлифовальная Р120 17608"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 25"

    "салфетка 621510"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 26"

    "салфетка 615863"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 27"

    "салфетка 612314"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 28"

    "герметик 551213"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 29"

    "скотч 344152"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 30"

    "пленка укрывочная 31220"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 31"

    "бумага 321090"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 32"

    "контурная лента 341225"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 33"

    "скотч 343125"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 34"

    "блок шлифовальный 101210"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 35"

    "блок шлифовальный 101211"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 36"

    "емкость для краски 922011"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 37"

    "емкость для краски 922012"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 38"

    "емкость для краски 922013"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 39"

    "емкость для краски 922014"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 40"

    "перчатки нетриловые 721241"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 41"

    "комбенизон одноразовый 715130"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 42"

    "комбенизон одноразовый 715140"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 43"

    "салфетка 633223"

    Кол-во: 5.000

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