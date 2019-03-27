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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Индивидуальный дозиметрический контроль персонала группы "А" ("Б") Россия
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 14:43
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603093, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Родионова, 198
Почтовый адрес
603093, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Родионова, 198
Контактный телефон
+7 831 460-37-12
Факс
+7 831 234-03-23
Адрес электронной почты
noptd@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Индивидуальный дозиметрический контроль персонала группы "А" ("Б") Россия
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
27.03.2019 10:00 GMT +327.03.2019 10:0027.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90176Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Индивидуальный дозиметрический контроль персонала группы "А" ("Б") Россия
Начальная цена
11 196,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г. Н. Новгород, проспект Ильича,50Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В течение 15 рабочих дней после акта выполненных работ
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "НОКПД"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НОКПД"
Адрес местонахождения
603093, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Родионова, 198
Кол-во: 36.000
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