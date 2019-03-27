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    Главная / Торги / Индивидуальный дозиметрический контроль персонала группы "А" ("Б") Россия

    Индивидуальный дозиметрический контроль персонала группы "А" ("Б") Россия

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2019 10:0027.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90176Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90176

    Наименование закупки

    Индивидуальный дозиметрический контроль персонала группы "А" ("Б") Россия

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 14:43

    Документация процедуры

    Дозиметрический_контроль_АТД.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НОКПД"

    Юридический адрес

    603093, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Родионова, 198

    Почтовый адрес

    603093, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Родионова, 198

    Контактный телефон

    +7 831 460-37-12

    Факс

    +7 831 234-03-23

    Адрес электронной почты

    noptd@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Индивидуальный дозиметрический контроль персонала группы "А" ("Б") Россия

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.03.2019 10:00 GMT +327.03.2019 10:0027.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90176Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Индивидуальный дозиметрический контроль персонала группы "А" ("Б") Россия

    Начальная цена

    11 196,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Н. Новгород, проспект Ильича,50Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течение 15 рабочих дней после акта выполненных работ

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "НОКПД"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НОКПД"

    Адрес местонахождения

    603093, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Родионова, 198

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Обеспечение радиационной безопасности Дозиметрические исследования Индивидуальный дозиметрический контроль персонала группы "А" ("Б") Россия"

    Кол-во: 36.000

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