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Наименование закупки
Поставка флакон-диспенсер Sartorius Biohit Prospenser Plus 2-10МЛ с адаптерами для бутылей 32,38,40 LH-723073
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 14:27
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603093, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Родионова, 198
Почтовый адрес
603093, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Родионова, 198
Контактный телефон
+7 831 460-37-12
Факс
+7 831 234-03-23
Адрес электронной почты
noptd@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка флакон-диспенсер Sartorius Biohit Prospenser Plus 2-10МЛ с адаптерами для бутылей 32,38,40 LH-723073
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
27.03.2019 09:30 GMT +327.03.2019 09:3027.03.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90173Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка флакон-диспенсер Sartorius Biohit Prospenser Plus 2-10МЛ с адаптерами для бутылей 32,38,40 LH-723073
Начальная цена
36 250,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г. Н. Новгород ул. Родионова, 198Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В течение 15 рабочих дней после поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "НОКПД"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НОКПД"
Адрес местонахождения
603093, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Родионова, 198
Кол-во: 1.000
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