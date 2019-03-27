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    Главная / Торги / Поставка флакон-диспенсер Sartorius Biohit Prospenser Plus 2-10МЛ с адаптерами для бутылей 32,38,40 LH-723073

    Поставка флакон-диспенсер Sartorius Biohit Prospenser Plus 2-10МЛ с адаптерами для бутылей 32,38,40 LH-723073

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2019 09:3027.03.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90173Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90173

    Наименование закупки

    Поставка флакон-диспенсер Sartorius Biohit Prospenser Plus 2-10МЛ с адаптерами для бутылей 32,38,40 LH-723073

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 14:27

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НОКПД"

    Юридический адрес

    603093, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Родионова, 198

    Почтовый адрес

    603093, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Родионова, 198

    Контактный телефон

    +7 831 460-37-12

    Факс

    +7 831 234-03-23

    Адрес электронной почты

    noptd@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка флакон-диспенсер Sartorius Biohit Prospenser Plus 2-10МЛ с адаптерами для бутылей 32,38,40 LH-723073

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.03.2019 09:30 GMT +327.03.2019 09:3027.03.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90173Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка флакон-диспенсер Sartorius Biohit Prospenser Plus 2-10МЛ с адаптерами для бутылей 32,38,40 LH-723073

    Начальная цена

    36 250,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Н. Новгород ул. Родионова, 198Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течение 15 рабочих дней после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "НОКПД"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НОКПД"

    Адрес местонахождения

    603093, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Родионова, 198

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Устройство дозирующее Флакон-диспенсер Sartorius Biohit Prospenser Plus 2-10МЛ с адаптерами для бутылей 32,38,40 LH-723073"

    Кол-во: 1.000

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