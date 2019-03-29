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Наименование закупки
Запрос информации о стоимости поставки папок канцелярских "На подпись" и планшетов для Уральского ГУ Банка России
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 14:22
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12
Почтовый адрес
620144, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Циолковского, 18
Контактный телефон
+7 343 251-30-87
Факс
Адрес электронной почты
chashchinaia@cbr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос информации о стоимости поставки папок канцелярских "На подпись" и планшетов для Уральского ГУ Банка России
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
29.03.2019 21:59 GMT +329.03.2019 21:5929.03.2019 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90164Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос информации о стоимости поставки папок канцелярских "На подпись" и планшетов для Уральского ГУ Банка России
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Свердловская область, 62144, г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 18Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Аванс 30%, окончательный расчет после приемки Товара и подписания Акта о сдаче - приеме товара.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
БАНК РОССИИ, Уральское ГУ
Все закупки и тендеры БАНК РОССИИ, Уральское ГУ
Адрес местонахождения
107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12
620144, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Циолковского, 18
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 20.000
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