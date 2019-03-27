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    Главная / Торги / Поставка канцелярских товаров

    Поставка канцелярских товаров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2019 00:0027.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90155Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90155

    Наименование закупки

    Поставка канцелярских товаров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 14:28

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА"

    Юридический адрес

    603018, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Патриотов, 51

    Почтовый адрес

    603018, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Патриотов, 51

    Контактный телефон

    +7 831 256-18-96

    Факс

    +7 831 256-62-17

    Адрес электронной почты

    zakupki@hosp13.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка канцелярских товаров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.03.2019 00:00 GMT +327.03.2019 00:0027.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90155Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских товаров

    Начальная цена

    1 949,47

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Патриотов, 51Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Без предоплаты. Доставка осуществляется на склад заказчика и включена в стоимость товара. Оплата согласно условиям договора (контракта).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА"

    Адрес местонахождения

    603018, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Патриотов, 51

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клей Ярко ПВА универсальный 1КГ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Ручка шариковая Beifa AA 927 0.5ММ синий"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Файл-вкладыш Attache с перфорацией 40МКМ А4 100ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Папка-планшет А4 синяя с верхним зажимом"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Бумага упаковочная Крафт"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Ластик Brauberg Office 20 белый 60х20х11ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 7"

    "Папка-планшет Berlingo А4 ПВХ синий/черный с верхним зажимом"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 8"

    "Скрепки канцелярские 22ММ металлические никелированные овальные 100ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 9"

    "Лента клейкая Brauberg 12ММx33М прозрачная канцелярская 2ШТ в блистере с европодвесом"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Лента клейкая Attache 48ММх66М желтая 45МКМ упаковочная на полипропиленовой основе"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 11"

    "Скрепки канцелярские гофрированные 50ММ металлические 100ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 12"

    "Карандаш Attache чернографитный заточенный шестигранный пластик НВ черный 177ММ Китай 384857"

    Кол-во: 12.000

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