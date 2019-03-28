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    Главная / Торги / Услуги по изготовлению и размещению видеоролика на двух рекламных конструкциях – экранах в городе Томске для нужд ОАО «Востокгазпром» в связи с 20-летием промышленной добычи газа в Томской области.

    Услуги по изготовлению и размещению видеоролика на двух рекламных конструкциях – экранах в городе Томске для нужд ОАО «Востокгазпром» в связи с 20-летием промышленной добычи газа в Томской области.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 14:3028.03.2019 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90146Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90146

    Наименование закупки

    Услуги по изготовлению и размещению видеоролика на двух рекламных конструкциях – экранах в городе Томске для нужд ОАО «Востокгазпром» в связи с 20-летием промышленной добычи газа в Томской области.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 14:06

    Документация процедуры

    01_Проект_договора_услуг_ВГП_Экраны.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Востокгазпром
    Все закупки и тендеры Востокгазпром

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-68

    Факс

    +7 3822 61-20-60

    Адрес электронной почты

    tender@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Костарев Игорь Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    кран

    Список лотов

    Лот

    Услуги по изготовлению и размещению видеоролика на двух рекламных конструкциях – экранах в городе Томске для нужд ОАО «Востокгазпром» в связи с 20-летием промышленной добычи газа в Томской области.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.03.2019 14:30 GMT +328.03.2019 14:3028.03.2019 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90146Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по изготовлению и размещению видеоролика на двух рекламных конструкциях – экранах в городе Томске для нужд ОАО «Востокгазпром» в связи с 20-летием промышленной добычи газа в Томской области.

    Начальная цена

    147 542,40

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г.Томск, ул.Большая Подгорная, 73Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Общая цена Услуг по настоящему Заданию составляет _______________________________ рублей, включая НДС ____________________ рублей. НДС не предусмотрен в связи с ___________________________________________. Цена услуг, указанная в настоящем пункте, не подлежит изменению в случае неправомерного использования Исполнителем права на освобождение от НДС. Порядок оплаты: Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Задания перечисляет Исполнителю аванс в размере 50 % от суммы настоящего Задания, что составляет _________________________ (_________________________________) рублей, в том числе НДС ___________рублей. Оплата оставшейся стоимости Услуг в размере _______________________ (________________________________) рублей, оказанных по настоящему Заданию, осуществляется Заказчиком с учетом суммы аванса, оплаченной в соответствии с п.6.1 настоящего Задания, на 10-й календарный день, начиная с даты, следующей за датой приемки Услуг Заказчиком по акту приемки оказанных услуг. Если дата оплаты, определенная таким образом, приходится на праздничный или выходной день, оплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за датой оплаты.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Востокгазпром
    Все закупки и тендеры Востокгазпром

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги рекламно-информационные по размещению видеороликов на рекламных конструкциях-экранах в гор. Томск"

    Кол-во: 1410.000

    "Позиция 2"

    "Услуги по созданию видеофильма Изготовление тематического информационного фильма с использованием 3D анимации"

    Кол-во: 15.000

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