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    Главная / Торги / Поставка металлопроката для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Гавриловское ЛПУМГ"

    Поставка металлопроката для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Гавриловское ЛПУМГ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2019 00:0027.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90145Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90145

    Наименование закупки

    Поставка металлопроката для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Гавриловское ЛПУМГ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 13:38

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 495 817-02-56

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    info@mtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вовк Денис Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    металлопрокат, прокат, металл

    Список лотов

    Лот

    Поставка металлопроката для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Гавриловское ЛПУМГ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.03.2019 00:00 GMT +327.03.2019 00:0027.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90145Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлопроката для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Гавриловское ЛПУМГ"

    Начальная цена

    522 652,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, Филиал ООО"Газпром трансгаз Москва" "Управление материально-технического снабжения и комплектации" (УМТСиК, Ногинский участок): 142440, г. Московская область, Ногинский район, п/о Обухово, д. Аборино. Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шестигранник стальной горячекатанный Ст.35 36ММ ГОСТ 2879 обычной точности"

    Кол-во: 0.540

    "Позиция 2"

    "Круг стальной горячекатаный 110ММ 12Х18Н10Т ГОСТ 2590"

    Кол-во: 0.450

    "Позиция 3"

    "Лист стальной горячекатаный 12ММ 12Х18Н10Т ГОСТ 19903"

    Кол-во: 1.410

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