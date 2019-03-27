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    Главная / Торги / Поставка отделочных материалов

    Поставка отделочных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2019 12:0027.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90140Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90140

    Наименование закупки

    Поставка отделочных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 13:30

    Документация процедуры

    Перечень_Товара(Приложение_№_3).XLSX

    Спецификация(Приложение_№_1).XLSX

    Типовая_форма_договора_поставки.DOCX

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энерго»
    Все закупки и тендеры «Газпром энерго»

    Юридический адрес

    119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125

    Почтовый адрес

    119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-60 доб. 65930

    Факс

    +7 495 428-45-60

    Адрес электронной почты

    i.gerchenko@adm.energo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Полетаев Павел Павлович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Вологодская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка отделочных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.03.2019 12:00 GMT +327.03.2019 12:0027.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90140Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка отделочных материалов

    Начальная цена

    561 264,35

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Вологодская область, Россия, Вологодская область, Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Юбилейная, д. 15.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата каждой отдельной партии Товара осуществляется в течение 30 календарных дней с момента получения грузополучателем в совокупности партии Товара и относящихся к данному Товару документов. Транспортные расходы по доставке Товара до Грузополучателя должны быть включены в стоимость товара. Прочие условия в соответствии с приложенной формой договора. Поставка продукции в соответствии с техническим заданием.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «Газпром энерго»
    Все закупки и тендеры «Газпром энерго»

    Адрес местонахождения

    119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125

    119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Грунт-эмаль антикоррозийная ХС-710 красно-коричневая 25КГ ГОСТ 9355-81"

    Кол-во: 24.400

    "Позиция 2"

    "Проволока вязальная 2ММ ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 3"

    "Утеплитель минераловатный URSA M-25 60ММ 800х1200ММ ТР 12220-ТИ.2001"

    Кол-во: 42.000

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