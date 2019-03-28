Поставка материалов для умягчения воды для нужд ОАО "Томскгазпром"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата поставленного по настоящей спецификации товара осуществляется Покупателем на 30-й календарный день, начиная с даты, следующей за датой приемки каждой партии товара Покупателем и предоставления Поставщиком Покупателю обеспечения исполнения гарантийных обязательств в соответствии с условиями Договора, если предоставление такого обеспечения предусмотрено Договором. Если дата оплаты, определенная таким образом, приходится на праздничный или выходной день, оплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за датой оплаты. Все расходы по доставке товара до Покупателя включены в цену поставляемого товара. В целях перевозки (доставки) товара, материалов, оборудования к месту доставки Поставщик самостоятельно заключает договоры перевозки.