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    Главная / Торги / Поставка материалов для умягчения воды для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Поставка материалов для умягчения воды для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 06:3028.03.2019 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90129Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90129

    Наименование закупки

    Поставка материалов для умягчения воды для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 13:18

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-67

    Факс

    +7 3822 61-22-20

    Адрес электронной почты

    menshikovjv@tomskgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Меньшиков Юрий Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка материалов для умягчения воды для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.03.2019 06:30 GMT +328.03.2019 06:3028.03.2019 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90129Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов для умягчения воды для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Начальная цена

    150 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, Транспортом Поставщика на склад Покупателя по адресу: г. Томск, ул. Причальная, 10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного по настоящей спецификации товара осуществляется Покупателем на 30-й календарный день, начиная с даты, следующей за датой приемки каждой партии товара Покупателем и предоставления Поставщиком Покупателю обеспечения исполнения гарантийных обязательств в соответствии с условиями Договора, если предоставление такого обеспечения предусмотрено Договором. Если дата оплаты, определенная таким образом, приходится на праздничный или выходной день, оплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за датой оплаты. Все расходы по доставке товара до Покупателя включены в цену поставляемого товара. В целях перевозки (доставки) товара, материалов, оборудования к месту доставки Поставщик самостоятельно заключает договоры перевозки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Катионит сильнокислотный Canature Na FG 0.3-1.2ММ"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 2"

    "Фильтр умягчитель DMR (R)-WWSA-2472"

    Кол-во: 1.000

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