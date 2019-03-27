Условия договора

Условия оплаты и доставки

Вывоз осуществляется Исполнителем. Услуги по погрузке, разгрузке, доставке и утилизации включены в стоимость. Оплата по факту выполненных работ в течении 5 рабочих дней с момента подписания акта и выставления счета.