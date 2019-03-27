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    Главная / Торги / Приобретение материалов для оснащения пляжного комплекса

    Приобретение материалов для оснащения пляжного комплекса

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2019 00:0027.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90126Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90126

    Наименование закупки

    Приобретение материалов для оснащения пляжного комплекса

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 12:59

    Документация процедуры

    Спецификация_2019г._для_площадки.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Юридический адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    Почтовый адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Контактный телефон

    +7 8512 23-03-76

    Факс

    +7 8512 23-03-77

    Адрес электронной почты

    azhukov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жуков Андрей Петрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение материалов для оснащения пляжного комплекса

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.03.2019 00:00 GMT +327.03.2019 00:0027.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90126Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение материалов для оснащения пляжного комплекса

    Начальная цена

    472 160,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 354204, г. Сочи, Лазаревский район, ул. Сибирская, д.6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течении 30 календарных дней с момента подписания первичных документов. В стоимость договора входит доставка до склада санатория.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Изделие деревянное Дорожка для пляжа 27х1000х2500ММ сосна, лиственница пропитка Текстурол"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 2"

    "Зонт садовый уличный каркас стальная труба 76ММ 420СМ 400х400СМ спицы тонкостенные профиль 25х25х1.2ММ"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 3"

    "Спиннинг Mikado Crystalline pilk 183 W-A-429 183 штекерный IM8"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Шезлонг пластиковый Havana белый 186х70х44СМ до 150КГ 11.9КГ 0511001-1227"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 5"

    "Изделие пляжное . Матрац плавательный 66929"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Изделие пляжное . Матрац для шезлонга 5х197х60СМ 2021"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 7"

    "Флаг с красным крестом Медпункт ткань шелковая 500х700ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Флаг Купание разрешено тань шелковая желтый 500х700ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Компрессор поршневой ЗКПМ 440-100-Р-2.2 масляный 440Л/МИН 2.2КВТ 220В 64.5КГ Зубр"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Катушка на спининг Cottus Xenon 0011040"

    Кол-во: 4.000

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