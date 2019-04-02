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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для средств малой механизации

    Поставка запасных частей для средств малой механизации

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 07:0002.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90121Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90121

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для средств малой механизации

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 08:53

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ, ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И УСЛУГ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА "ОЗОН"
    Все закупки и тендеры ООО "ОЗОН"

    Юридический адрес

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЧКАЛОВА, 1,

    Почтовый адрес

    460001, область Оренбургская, город Оренбург, улица Чкалова, 1

    Контактный телефон

    +7 903 395-30-37

    Факс

    +7 3532 73-20-44

    Адрес электронной почты

    islamkin@oooozon.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Исламкин Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей для средств малой механизации

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.04.2019 07:00 GMT +302.04.2019 07:0002.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90121Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для средств малой механизации

    Начальная цена

    326 185,91

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В цену товара включаются все затраты Поставщика, связанные с исполнением обязательств по настоящему договору, в том числе затраты на доставку Товара до склада Покупателя. Оплата товара производится Покупателем в рублях путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения Покупателем Товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ОЗОН"
    Все закупки и тендеры ООО "ОЗОН"

    Адрес местонахождения

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЧКАЛОВА, 1,

    460001, область Оренбургская, город Оренбург, улица Чкалова, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стартер для газонокосилки Briggs&Stratton 499706"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 2"

    "Ремень привода хода Husqvarna 5835664-01 для минитрактора"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 3"

    "Ремень привода Husqvarna 5835819-01"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 4"

    "Леска триммерная корд Husqvarna 3ММ 240М 5310060-54"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 5"

    "Диск Husqvarna Grass 255-4Т (1") 5784437-01 255ММ"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 6"

    "Свеча зажигания Husqvarna QC12YC 5310297-76"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 7"

    "Запчасть Смазка редуктора для кустореза Husgvarna-swe"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 8"

    "Масло моторное Champion 30W 100005Е 0.6ЛИТР(ДМ³)"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 9"

    "Масло моторное 4-х тактное синтетитеческое Rezoil TITANIUM 10W40 0.946ЛИТР(ДМ³) SJ/CF"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 10"

    "Масло для двухтактного двигателя Нusgvarna 1ЛИТР 5878085-12"

    Кол-во: 50.000

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