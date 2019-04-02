www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка запасных частей для средств малой механизации
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 08:53
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЧКАЛОВА, 1,
Почтовый адрес
460001, область Оренбургская, город Оренбург, улица Чкалова, 1
Контактный телефон
+7 903 395-30-37
Факс
+7 3532 73-20-44
Адрес электронной почты
islamkin@oooozon.ru
Ф.И.О. контактного лица
Исламкин Алексей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей для средств малой механизации
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
02.04.2019 07:00 GMT +302.04.2019 07:0002.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90121Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для средств малой механизации
Начальная цена
326 185,91
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В цену товара включаются все затраты Поставщика, связанные с исполнением обязательств по настоящему договору, в том числе затраты на доставку Товара до склада Покупателя. Оплата товара производится Покупателем в рублях путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения Покупателем Товара.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ОЗОН"
Все закупки и тендеры ООО "ОЗОН"
Адрес местонахождения
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЧКАЛОВА, 1,
460001, область Оренбургская, город Оренбург, улица Чкалова, 1
Кол-во: 17.000
Кол-во: 18.000
Кол-во: 18.000
Кол-во: 28.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 18.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.