Поставка запасных частей для средств малой механизации

Условия договора

Условия оплаты и доставки

В цену товара включаются все затраты Поставщика, связанные с исполнением обязательств по настоящему договору, в том числе затраты на доставку Товара до склада Покупателя. Оплата товара производится Покупателем в рублях путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения Покупателем Товара.