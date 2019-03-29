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    Главная / Торги / Закупка посуды для нужд Администрации ООО "Газпром проектирование"

    Закупка посуды для нужд Администрации ООО "Газпром проектирование"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2019 15:0029.03.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90119Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90119

    Наименование закупки

    Закупка посуды для нужд Администрации ООО "Газпром проектирование"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 12:27

    Документация процедуры

    Спецификация_посуда_ЭТП_ГПБ.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97 доб. 36375

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    up@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савинцева Оксана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    проектирование

    Список лотов

    Лот

    Закупка посуды для нужд Администрации ООО "Газпром проектирование"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.03.2019 15:00 GMT +329.03.2019 15:0029.03.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90119Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка посуды для нужд Администрации ООО "Газпром проектирование"

    Начальная цена

    122 916,01

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д.13, литер АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% отсрочка 30 календарных дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стакан низкий Pasabahce Side стекло 225МЛ 6ШТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Бокал для шампанского Bohemia Crystal Виола 190МЛ стекло 6ШТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Фужер для красного вина Nachtmann Supreme хрусталь 810МЛ 4ШТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Набор столовых приборов Rondell Gabriele нержавеющая сталь 24 предмета: ложка чайная. ложка столовая, вилка столовая, нож столовый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Сервиз кофейный Andrea Fontebasso Via Latt Premiere фарфор белый 27 предметов на 12 персон"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Сервиз чайный Korall Снежная королева фарфор белый 15 предметов на 6 персон"

    Кол-во: 1.000

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