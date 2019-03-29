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    Главная / Торги / Запрос информации о стоимости выполнения работ по текущему ремонту производственного здания вспомогательного назначения

    Запрос информации о стоимости выполнения работ по текущему ремонту производственного здания вспомогательного назначения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2019 21:0029.03.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90117Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90117

    Наименование закупки

    Запрос информации о стоимости выполнения работ по текущему ремонту производственного здания вспомогательного назначения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 12:21

    Документация процедуры

    Приложение_2_Деф.вед.PDF

    Приложение_3_Смета.PDF

    Приложение_1_к_запросу_информации_22_.03.2019_ТР_ЧЕЛЯБИНСК.xlsx

    Запрос_информации_22.03.2019_ТР_ЧЕЛЯБИНСК.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры БАНК РОССИИ, Уральское ГУ

    Юридический адрес

    107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12

    Почтовый адрес

    620144, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Циолковского, 18

    Контактный телефон

    +7 343 251-30-87

    Факс

    Адрес электронной почты

    chashchinaia@cbr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот

    Запрос информации о стоимости выполнения работ по текущему ремонту производственного здания вспомогательного назначения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.03.2019 21:00 GMT +329.03.2019 21:0029.03.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90117Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос информации о стоимости выполнения работ по текущему ремонту производственного здания вспомогательного назначения

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Челябинская область, г. Пласт Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соответствии с документацией

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    БАНК РОССИИ, Уральское ГУ
    Все закупки и тендеры БАНК РОССИИ, Уральское ГУ

    Адрес местонахождения

    107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12

    620144, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Циолковского, 18

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Локальная смета 02-08-1/2019 на выполнение текущего ремонта по адресу Челябинская область, р-н Пластовский, г. Пласт, ул. Менделеева, д. 41"

    Кол-во: 1.000

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