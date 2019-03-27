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    Главная / Торги / Закупка офисной техники для нужд Администрации ООО "Газпром проектирование"

    Закупка офисной техники для нужд Администрации ООО "Газпром проектирование"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2019 10:0027.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90113Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90113

    Наименование закупки

    Закупка офисной техники для нужд Администрации ООО "Газпром проектирование"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 12:21

    Документация процедуры

    Спецификация_оф.техника_ЭТП_ГПБ.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97 доб. 36375

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    up@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савинцева Оксана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    проектирование

    Список лотов

    Лот

    Закупка офисной техники для нужд Администрации ООО "Газпром проектирование"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.03.2019 10:00 GMT +327.03.2019 10:0027.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90113Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка офисной техники для нужд Администрации ООО "Газпром проектирование"

    Начальная цена

    31 102,49

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д.13, литер АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% отсрочка 30 календарных дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Брошюратор механический GBC CombBind 110 195ЛИСТ 12ЛИСТ А3 пластиковая пружина 22ММ 98х380х130ММ 2.6КГ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Резак офисный сабельный Fellowes Fusion A4 для бумаги 320ММ 10ЛИСТ 482x216x340ММ 2КГ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Ламинатор Bulros FGK 320 S А3 60-250мкм 560ММ/МИН"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Точилка Erich Krause механическая пластик черный EK6798"

    Кол-во: 3.000

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    Оренбургская область
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