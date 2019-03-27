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    Главная / Торги / Поставка пломб и проволоки пломбировочной

    Поставка пломб и проволоки пломбировочной

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2019 10:0027.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90112Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90112

    Наименование закупки

    Поставка пломб и проволоки пломбировочной

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 12:17

    Документация процедуры

    Договор_поставки_ЭП_нов.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Контактный телефон

    +7 812 455-12-00

    Факс

    +7 812 455-10-32

    Адрес электронной почты

    ltg@spb.ltg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шафранский Андрей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    лом

    Список лотов

    Лот

    Поставка пломб и проволоки пломбировочной

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.03.2019 10:00 GMT +327.03.2019 10:0027.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90112Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пломб и проволоки пломбировочной

    Начальная цена

    149 009,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, Пломба - Санкт-Петербурге, ул. Броневая 4, МТБ "Центральная", Проволока - Санкт-Петербург, Красное Село, ул. Рябчикова 19А, МТБ "Красное Село".Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течении 30 дней с момента 100% поставки. Поставка осуществляется частями согласно потребности Общества в обменной таре Покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пломба для опломбирования свинцовая 10ММ 6.5ММ 3ММ ГОСТ 18677-73"

    Кол-во: 103.500

    "Позиция 2"

    "Проволока пломбировочная оцинкованная 100М 0.8ММ ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 52.000

    "Позиция 3"

    "Проволока пломбировочная оцинкованная 0.7ММ ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 57.000

    "Позиция 4"

    "Проволока стальная оцинкованная ОЦ 0.8ММ ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 41.000

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