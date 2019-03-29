Условия договора

Условия оплаты и доставки

Авансирование не осуществляется. Расчет за поставленное Оборудование осуществляется Покупателем по счету Поставщика на основании подписанного сторонами Учетного документа или УПД в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания покупателем Учетного документа или УПД Поставка Оборудования включает в себя следующее: 1. Доставка Оборудования Покупателю по адресу: 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Орджоникидзе, 2. 2. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств. 3. Установка Оборудования с подключением к существующим инженерным сетям (электрическим сетям, системе холодоснабжения) в соответствии с действующими нормами и правилами, а также требованиями предприятия-изготовителя. 4. Проверка работоспособности Оборудования (функционирование всех узлов и деталей, соответствие режимов работы, заявленным рабочим режимам). 5. Проведение инструктажа персонала Покупателя по эксплуатации данного вида оборудования.