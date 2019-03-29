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Наименование закупки
Поставка центробежных насосов для РКЦ Сочи
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 11:59
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12
Почтовый адрес
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12
Контактный телефон
+7 928 274-06-27
Факс
Адрес электронной почты
03SVC_UOZE@cbr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка центробежных насосов для РКЦ Сочи
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
29.03.2019 18:00 GMT +329.03.2019 18:0029.03.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90110Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка центробежных насосов для РКЦ Сочи
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Орджоникидзе, 2.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Авансирование не осуществляется. Расчет за поставленное Оборудование осуществляется Покупателем по счету Поставщика на основании подписанного сторонами Учетного документа или УПД в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания покупателем Учетного документа или УПД Поставка Оборудования включает в себя следующее: 1. Доставка Оборудования Покупателю по адресу: 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Орджоникидзе, 2. 2. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств. 3. Установка Оборудования с подключением к существующим инженерным сетям (электрическим сетям, системе холодоснабжения) в соответствии с действующими нормами и правилами, а также требованиями предприятия-изготовителя. 4. Проверка работоспособности Оборудования (функционирование всех узлов и деталей, соответствие режимов работы, заявленным рабочим режимам). 5. Проведение инструктажа персонала Покупателя по эксплуатации данного вида оборудования.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Южное ГУ Банка России
Все закупки и тендеры Южное ГУ Банка России
Адрес местонахождения
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12
Кол-во: 3.000
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