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    Главная / Торги / Поставка центробежных насосов для РКЦ Сочи

    Поставка центробежных насосов для РКЦ Сочи

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2019 18:0029.03.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90110Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90110

    Наименование закупки

    Поставка центробежных насосов для РКЦ Сочи

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 11:59

    Документация процедуры

    Приложение_2_к_запросу_информации.xls

    Приложение_1_к_запросу_информации.docx

    Запрос_информации_в_электронной_форме.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Южное главное управление Центрального банка Российской Федерации
    Все закупки и тендеры Южное ГУ Банка России

    Юридический адрес

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Почтовый адрес

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Контактный телефон

    +7 928 274-06-27

    Факс

    Адрес электронной почты

    03SVC_UOZE@cbr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка центробежных насосов для РКЦ Сочи

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.03.2019 18:00 GMT +329.03.2019 18:0029.03.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90110Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка центробежных насосов для РКЦ Сочи

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Орджоникидзе, 2.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Авансирование не осуществляется. Расчет за поставленное Оборудование осуществляется Покупателем по счету Поставщика на основании подписанного сторонами Учетного документа или УПД в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания покупателем Учетного документа или УПД Поставка Оборудования включает в себя следующее: 1. Доставка Оборудования Покупателю по адресу: 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Орджоникидзе, 2. 2. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств. 3. Установка Оборудования с подключением к существующим инженерным сетям (электрическим сетям, системе холодоснабжения) в соответствии с действующими нормами и правилами, а также требованиями предприятия-изготовителя. 4. Проверка работоспособности Оборудования (функционирование всех узлов и деталей, соответствие режимов работы, заявленным рабочим режимам). 5. Проведение инструктажа персонала Покупателя по эксплуатации данного вида оборудования.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Южное ГУ Банка России
    Все закупки и тендеры Южное ГУ Банка России

    Адрес местонахождения

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка центробежных насосов для РКЦ Сочи"

    Кол-во: 3.000

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