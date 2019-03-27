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Наименование закупки
Утилизация ламп
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 12:06
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603043, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Челюскинцев, 13
Почтовый адрес
603043, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Челюскинцев, 13
Контактный телефон
+7 831 293-42-20
Факс
Адрес электронной почты
usznzakupki@soc.avto.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Утилизация ламп
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
27.03.2019 08:00 GMT +327.03.2019 08:0027.03.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90109Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Утилизация ламп
Начальная цена
2 400,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул.Челюскинцев,13Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течении 5 раб. дней с момента выставления счета-фактуры (счета) Срок действия договора с 01.04.2019 по 31.12.2019.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
УСЗН АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г.Н.НОВГОРОДА
Все закупки и тендеры УСЗН АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г.Н.НОВГОРОДА
Адрес местонахождения
603043, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Челюскинцев, 13
Кол-во: 200.000
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