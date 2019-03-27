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Наименование закупки
Ремонт и профилактика оргтехники
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 11:40
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ РОДИОНОВА, 194,
Почтовый адрес
603950, Бокс-343, г. Н.Новгород, ул. Родионова, 194
Контактный телефон
+7 920 031-26-62
Факс
+7 831 432-88-80
Адрес электронной почты
nrbc@sandy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ремонт и профилактика оргтехники
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
27.03.2019 00:00 GMT +327.03.2019 00:0027.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90102Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт и профилактика оргтехники
Начальная цена
14 765,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул.Родионова, 194Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата осуществляется по цене единицы работы исходя из объема фактически выполненных работ в размере, не превышающем общей цены контракта. Полный расчет производится в течение 15 рабочих дней после выполненных работ, подписания акта выполненных работ и выставленных счет-фактур. Авансирование не предусмотрено.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ОЦК", ГБУЗ НО "НОЦК"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ОЦК", ГБУЗ НО "НОЦК"
Адрес местонахождения
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ РОДИОНОВА, 194,
603950, Бокс-343, г. Н.Новгород, ул. Родионова, 194
Кол-во: 1.000
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