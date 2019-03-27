Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата осуществляется по цене единицы работы исходя из объема фактически выполненных работ в размере, не превышающем общей цены контракта. Полный расчет производится в течение 15 рабочих дней после выполненных работ, подписания акта выполненных работ и выставленных счет-фактур. Авансирование не предусмотрено.