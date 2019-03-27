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    Главная / Торги / Е311 АР 138

    Е311 АР 138

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2019 18:0027.03.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90091Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90091

    Наименование закупки

    Е311 АР 138

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 11:25

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАРАН"
    Все закупки и тендеры ООО "НАРАН"

    Юридический адрес

    115211, Г МОСКВА, УЛ БОРИСОВСКИЕ ПРУДЫ, ДОМ 5, КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ XIV

    Почтовый адрес

    115211, Г МОСКВА, УЛ БОРИСОВСКИЕ ПРУДЫ, ДОМ 5, КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ XIV

    Контактный телефон

    +7 41137 4-35-41

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    naran@list.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Е311 АР 138

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.03.2019 18:00 GMT +327.03.2019 18:0027.03.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90091Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Е311 АР 138

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саха /Якутия/ Республика, 678144, Республика Саха (Якутия), г. Ленск, ул. Мелиораторов, 39Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    По факту доставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "НАРАН"
    Все закупки и тендеры ООО "НАРАН"

    Адрес местонахождения

    115211, Г МОСКВА, УЛ БОРИСОВСКИЕ ПРУДЫ, ДОМ 5, КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ XIV

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Маслянный фильтр MANN-FILTER W 712/83 Германия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Фильтр воздушный BIG FILTER GB-543 Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Фильтр топливный VIC F-193 Япония"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Фильтр воздушный салона MANN-FILTER CUK 1919 Германия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Смазка пластичная Литол-24 ГОСТ 21150-87 (фасовка 0,8 кг.)"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 6"

    "Масло маторное TOYOTA 5W30 Synthetic Engine Oil (33517C22A) (фасовка 208 литров)"

    Кол-во: 7.000

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