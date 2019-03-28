Поставка газоанализаторов для ООО "Газпром трансгаз Чайковский"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Cрок оплаты не более 60 календарных дней со дня исполнения Поставщиком обязательств по договору. Для СМСП срок оплаты не более 30 календарных дней со дня исполнения Поставщиком обязательств по договору.