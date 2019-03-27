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    Главная / Торги / Дератизация и дезинсекция 2019

    Дератизация и дезинсекция 2019

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2019 08:0027.03.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90087Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90087

    Наименование закупки

    Дератизация и дезинсекция 2019

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 11:50

    Документация процедуры

    Запрос_КП_дератизация.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА"
    Все закупки и тендеры УСЗН АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г.Н.НОВГОРОДА

    Юридический адрес

    603043, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Челюскинцев, 13

    Почтовый адрес

    603043, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Челюскинцев, 13

    Контактный телефон

    +7 831 293-42-20

    Факс

    Адрес электронной почты

    usznzakupki@soc.avto.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Дератизация и дезинсекция 2019

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.03.2019 08:00 GMT +327.03.2019 08:0027.03.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90087Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Дератизация и дезинсекция 2019

    Начальная цена

    72 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул.Челюскинцев,13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по факту выполненных работ в течении с момента выставления счета-фактуры и подписания акта. Срок действия договора с 01.04.2019 по 31.12.2019. Периодичность обработки 1 раз в квартал - май. август, ноябрь.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    УСЗН АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г.Н.НОВГОРОДА
    Все закупки и тендеры УСЗН АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г.Н.НОВГОРОДА

    Адрес местонахождения

    603043, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Челюскинцев, 13

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение дезинсекции дезинсекция проводится в соответствии с СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»"

    Кол-во: 1200.000

    "Позиция 2"

    "Проведение дератизации Уничтожение грызунов ( дератизация пищевых объектов)"

    Кол-во: 1200.000

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