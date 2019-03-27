Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата по факту выполненных работ в течении с момента выставления счета-фактуры и подписания акта. Срок действия договора с 01.04.2019 по 31.12.2019. Периодичность обработки 1 раз в квартал - май. август, ноябрь.