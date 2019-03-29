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Наименование закупки
Поставка труб для нужд ООО "Газпром трансгаз Самара"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 12:39
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1
Почтовый адрес
443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1
Контактный телефон
+7 846 212-38-10
Факс
+7 846 212-38-47
Адрес электронной почты
oppkz@samaratransgaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Долгова Марина Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка труб для нужд ООО "Газпром трансгаз Самара"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
29.03.2019 08:00 GMT +329.03.2019 08:0029.03.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90082Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка труб для нужд ООО "Газпром трансгаз Самара"
Начальная цена
382 503,29
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Самарская область, 446214, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Химиков, д. 4, строение 2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Условия оплаты: в течение 60 дней с момента поставки ( в случае если поставщик является СМСП в течение 30 дней с момента поставки)Условия доставки: автотранспорт Поставщика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Самара"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Самара"
Адрес местонахождения
443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1
Кол-во: 23.000
Кол-во: 0.120
Кол-во: 0.268
Кол-во: 0.380
Кол-во: 0.846
Кол-во: 0.500
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