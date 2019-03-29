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    Главная / Торги / Поставка бытовой техники для нужд филиалов ООО "Газпром переработка" в 2019 году

    Поставка бытовой техники для нужд филиалов ООО "Газпром переработка" в 2019 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2019 11:0029.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90071Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90071

    Наименование закупки

    Поставка бытовой техники для нужд филиалов ООО "Газпром переработка" в 2019 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 11:24

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 812 609-86-25

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    KuskovaYS@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кускова Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка бытовой техники для нужд филиалов ООО "Газпром переработка" в 2019 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.03.2019 11:00 GMT +329.03.2019 11:0029.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90071Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бытовой техники для нужд филиалов ООО "Газпром переработка" в 2019 году

    Начальная цена

    331 373,27

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, ООО "Газпром переработка" ,г.Санкт-Петербург, муниципальный округ Сампсониевское, ул. Смолячкова, д. 6, корп. 1, строение 1, ООО «Газпром переработка», ЗПКТ, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ. Пуровский район, южнее 300м от УКПГ-2В , ООО "Газпром переработка", Оренбургский ГПЗ, Оренбургская область, п/о п. Каргала, 30-й км., № 1 г.Оренбург.ООО "Газпром переработка", Оренбургский гелиевый завод, Оренбургская область, Оренбургский район, г. Оренбург, п. КаргалаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 30 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору согласно подписанной Сторонами товарной накладной формы № ТОРГ-12, при условии наличия надлежаще оформленного счета-фактуры Поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пылесос для оргтехники тонерный ПОСТ1-Т XL 220В 1200/1600ВТ 2КГ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Запасная часть для оргтехники Фильтр 3M Type 2 для пылесоса 160 картриджей 30х15х15ММ черный 737731"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Кипятильник наливного типа для воды Abat КВЭ-15 нержавеющая сталь 3КВТ 15Л; ДМ³"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Аппарат для чистки обуви офисный Эко Стандарт Р Eco Line 46х30х83СМ 90ВТ 230В щетки предварительной очистки 1ШТ/ щетки полировки 2ШТШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Плита электрическая Мечта 112Ч 1КВТ 220В 1 конфорка 318х305х76СМ нержавеющая сталь/чугун"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 6"

    "Машина швейная Janome Decor Excel Pro 5124 85ВТ 450СТ/МИН 25ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Сушилка для рук G-TEQ 8820 PW 2000ВТ 60ГРАД ЦЕЛЬС 16М/С 240х235х250ММ пластик белая"

    Кол-во: 50.000

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