Поставка бытовой техники для нужд филиалов ООО "Газпром переработка" в 2019 году

Условия договора

Санкт-Петербург Город, ООО "Газпром переработка" ,г.Санкт-Петербург, муниципальный округ Сампсониевское, ул. Смолячкова, д. 6, корп. 1, строение 1, ООО «Газпром переработка», ЗПКТ, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ. Пуровский район, южнее 300м от УКПГ-2В , ООО "Газпром переработка", Оренбургский ГПЗ, Оренбургская область, п/о п. Каргала, 30-й км., № 1 г.Оренбург.ООО "Газпром переработка", Оренбургский гелиевый завод, Оренбургская область, Оренбургский район, г. Оренбург, п. Каргала Рассчитать логистику >

Условия оплаты и доставки

Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 30 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору согласно подписанной Сторонами товарной накладной формы № ТОРГ-12, при условии наличия надлежаще оформленного счета-фактуры Поставщика