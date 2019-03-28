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    Главная / Торги / Поставка оборудования не требующего монтажа (набор слесарного инструмента, комплект головок) для нужд ООО "Газпром трангаз Самара

    Поставка оборудования не требующего монтажа (набор слесарного инструмента, комплект головок) для нужд ООО "Газпром трангаз Самара

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 09:0028.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90061Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90061

    Наименование закупки

    Поставка оборудования не требующего монтажа (набор слесарного инструмента, комплект головок) для нужд ООО "Газпром трангаз Самара

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 10:53

    Документация процедуры

    Спецификация_и_техническое_задание.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной отвественностью "Газпром трансгаз Самара"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Юридический адрес

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Почтовый адрес

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Контактный телефон

    +7 846 212-38-10

    Факс

    +7 846 212-38-47

    Адрес электронной почты

    oppkz@samaratransgaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Долгова Марина Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка оборудования не требующего монтажа (набор слесарного инструмента, комплект головок) для нужд ООО "Газпром трангаз Самара

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.03.2019 09:00 GMT +328.03.2019 09:0028.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90061Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования не требующего монтажа (набор слесарного инструмента, комплект головок) для нужд ООО "Газпром трангаз Самара

    Начальная цена

    339 376,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Самарская область, 446214, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Химиков, д. 4, строение 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты: в течение 60 дней с момента поставки ( в случае если поставщик является СМСП в течение 30 дней с момента поставки)Условия доставки: автотранспорт Поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Самара"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Адрес местонахождения

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор слесарно-монтажного инструмента в металлическом ящике Norgau 51 предмет 068210001"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Головка ударная Norgau для мультипликатора комплект 12 головок 4008588"

    Кол-во: 2.000

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