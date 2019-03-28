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    Главная / Торги / Поставка кондиционера AI-18CRA/AI-18CRAE для нужд ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Поставка кондиционера AI-18CRA/AI-18CRAE для нужд ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 08:0028.03.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90053Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90053

    Наименование закупки

    Поставка кондиционера AI-18CRA/AI-18CRAE для нужд ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 10:47

    Документация процедуры

    Спецификация_и_техническое_задание.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной отвественностью "Газпром трансгаз Самара"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Юридический адрес

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Почтовый адрес

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Контактный телефон

    +7 846 212-38-10

    Факс

    +7 846 212-38-47

    Адрес электронной почты

    oppkz@samaratransgaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Долгова Марина Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка кондиционера AI-18CRA/AI-18CRAE для нужд ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.03.2019 08:00 GMT +328.03.2019 08:0028.03.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90053Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кондиционера AI-18CRA/AI-18CRAE для нужд ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Начальная цена

    2 049 471,66

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Самарская область, 446214, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Химиков, д. 4, строение 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты: в течение 60 дней с момента поставки ( в случае если поставщик является СМСП в течение 30 дней с момента поставки)Условия доставки: автотранспорт Поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Самара"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Адрес местонахождения

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сплит-система настенная Aero Ixia AI-18CRA/AI-18CRAE 5.3КВТ 5.7КВТ 20М² 940х298х200ММ 913х680х378ММ наружным/внутренним блоком, с межблочным соединениями: фреонопроводы с изоляцией Thermaflex, толщ. 6мм 6,4 12,7-10 м. Дренажная труба 6,4-5 м., эл.кабель – 5 м., кронштейны для наружного блока – 2 шт."

    Кол-во: 2.000

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